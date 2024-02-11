Тайна чугунных столбов: историки выяснили, что могло убить сотни людей два века назад

По информации журналистов, тумбы в стиле пушечных стволов продолжают производиться в Манчестере, поскольку их отличительная форма является "знаковой" особенностью городских улиц.

Набор чугунных столбов в английском Манчестере, по мнению историков, мог быть причиной гибели бесчисленных жизней сотни лет назад. Об этом пишет британский таблоид Mirror.

Причем, по данным веб-сайта Historic UK, тумбы в стиле пушечных стволов продолжают производиться, поскольку их отличительная форма является "знаковой" особенностью городских улиц.

Какую тайну хранят столбы

Считается, что чугунным столбам, расположенным в конце скромной улицы в центре Манчестера, около 200 лет. Внесенные в список английских памятников архитектуры Grade II, они соответствуют другой паре таких же столбов в западном конце прохода на Лоуэр-Байром-стрит, рядом с садом Святого Иоанна. Но самое главное — оказывается, эти столбы когда-то могли использоваться с разрушительной целью.

Говорят, что в 1745 году Чарльз Эдвард Стюарт возглавил последнее восстание якобитов в борьбе за английскую корону. Прибыв в Манчестер со своей армией, Чарли использовал указанные районы как оружейный парк. Это даже отмечено названием улицы — Артиллерийская и мемориальной доской на стене дома №15 по Байром-стрит. Точно неизвестно, когда были установлены эти столбы, но конструкция их ствола вполне дает основания предполагать, что в прошлом они использовались в качестве артиллерийского оборудования.

"Один интернет-источник утверждает, что когда-то это были настоящие пушки, другие ставят под сомнение, поскольку отсутствуют доказательства, подтверждающие прежнее назначение. Но, возможно, это вполне реалистичное предположение, поскольку было обычной практикой в ​​Лондоне примерно в то же время, после наполеоновских войн", — замечает издание.

Тайна столбов так заинтересовала журналистов, что одно из местных медиа обратилось за помощью к историку Киту Уоррендеру, автору ряда книг по истории города. Тот описал происхождения столбов как "сложное", поскольку не нашел никакой документации о двух комплектах столбов, кроме того, что они отмечают место, где были припаркованы орудия, и что имеют происхождение XVIII-XIX веков.

Что ж, на данный момент, как пишут в Mirror, истинное происхождение столбов остается загадкой, однако вполне реальной может быть военное предназначение нынешних памятников архитектуры, которые когда очень давно могли убить сотни человек.

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