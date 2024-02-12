Мог стать суперзвездой: один из самых быстрых людей в мире погиб в ДТП (фото, видео)

Кельвина Киптума считали одним из фаворитов на завоевание золота в марафоне на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

24-летний спортсмен Кельвин Киптум и его тренер Руанды Жерве Хакизимана погибли после того, как их автомобиль съехал с дороги между городами Элдорет и Каптагат на западе Кении. Об этом пишет Euronews.

Мужчина, который установил мировой рекорд, пробежав Чикагский марафон за 2 часа 35 секунд и который мог стать суперзвездой бега на длинные дистанции, погиб вместе со своим наставником в автокатастрофе в воскресенье, 11 февраля.

Киптуму было 24 года, и только на прошлой неделе международная федерация легкой атлетики World Athletics ратифицировала его мировой рекорд, установленный в прошлом году. Он также был одним из фаворитов на завоевание золота в марафоне на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

По словам другого кенийского спортсмена, Милкаха Хемоса, авария произошла на дороге между городами Элдорет и Каптагат на западе Кении.

Транспортное средство на большой скорости съехало с дороги и столкнулось с деревом Фото: коллаж Фокус

Местные власти подтвердили, что в аварии участвовал только один автомобиль, а третий человек, женщина, которая также находилась в салоне, была доставлена в больницу с тяжелыми травмами. Правоохранительные органы отмечают, что судя по всему, транспортное средство на большой скорости съехало с дороги и столкнулось с деревом, после чего несколько раз перевернулось. Местная полиция подтвердила гибель Киптума и его тренера на месте происшествия. В настоящее время врачи борются за жизнь девушки, которая находится в критическом состоянии.

Киптум стал первым человеком, пробежавшим марафон менее чем за 2 часа и 1 минуту в официальном забеге. В Чикаго в октябре 2023 году спортсмен побил результат другого кенийца Элиуда Кипчоге. Это был всего лишь третий его марафон высшего уровня. Киптум должен был начать свой сезон на Роттердамском марафоне в апреле, который стал бы его первым соревнованием после установления мирового рекорда.

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