"Путешественник во времени" вернулся из 2671 года, чтобы предупредить о катастрофах (видео)

Эно Аларик, который утверждает, что знает о событиях будущего, поделился своим новым прогнозом. Ранее мужчина рассказывал о планетах-близнецах Земли, визитах инопланетян и Третьей мировой войне.

Самопровозглашенный "путешественник во времени" Эно Аларик утверждает, что вернулся из 2671 года и предупреждает мир о грядущих катастрофах, включая ту, что произойдет в эти выходные. Об этом он сообщил в одном из своих последних роликов в TikTok.

Загадочный пользователь TikTok, известный также под ником @theradianttimetraveller, набрал более 826 тысяч подписчиков, публикуя предупреждения о предполагаемых будущих событиях. Видео на канале мужчины быстро стают вирусными и набирают тысячи и миллионы просмотров. Ранее автор уже публиковал предупреждения о столкновении планет-близнецов с Землей, прилетах инопланетян и даже о начале третьей мировой войны.

На этот раз Эно Аларик сообщает о новых странных и порой страшных событиях, которые, по его словам, произойдут, включая землетрясение и "ящик Пандоры", который "перенесет людей" в другую вселенную. Однако перед этим путешественник во времени сообщает, что на Хьюстон в Техасе (США) обрушится разрушительный торнадо, который станет самым страшным из всех, что когда-либо видели люди.

"Часть 1. 17 февраля: На Хьюстон, штат Техас, обрушивается первый в истории торнадо категории f6. Он разрушает почти весь город, став самым страшным торнадо в истории человечества. 28 марта: найден древний артефакт, прикосновение к которому отправляет вас в другую вселенную. Он называется "Ящик Пандоры", вселенные могут быть очень похожими или совершенно разными. 2 апреля: На разломе Сан-Андреас происходит землетрясение магнитудой 9,8, названное "Большой Джон". 15 мая: На Землю приземляется инопланетянин, известный как "Чемпион", он прибыл сюда, чтобы забрать 10000 человек на другую пригодную для жизни планету. Он уже был здесь однажды и вернулся, чтобы попытаться спасти нас от "47", которые будут выбраны случайным образом", — рассказал Эно в своем ролике.

Многие его предсказания стали вирусными в соцсетях. Его ролики прокомментировали более 39 000 человек и многие из них поставили лайки. Однако не все были рады услышать новость о торнадо.

"Я живу в Хьюстоне и не одобряю это сообщение", "Мне кажется, вы не представляете, насколько велик Хьюстон на самом деле", "Они делятся только плохими вещами. Почему бы не поделиться чем-то позитивным?", "Почему ни один путешественник во времени не может поделиться выигрышными номерами лотереи?" — писали пользователи TikTok.

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