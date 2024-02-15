Крупная рыба ушла под воду и утащила на дно рыбака из Филиппин (фото)

Друзья занимались подводной рыбалкой и один из них, поймав рыбу, пошел по дну. Мужчина нашел своего товарища без сознания на глубине 40–50 метров.

В среду, 13 февраля, на Филиппинах огромный окунь утащил под воду рыбака, который поймал его. Инцидент случился поздно вечером на острове Себу, когда два друга занимались подводной охотой с гарпуном. Об этом пишет SunStar Cebu.

45-летний пострадавший Грегорио Виньян-младший был доставлен в районную больницу Ослоб, где его объявили мертвым. Мужчина рыбачил на мелководье вместе со своим 33-летним товарищем Джеффри Фахардо. Друзья использовали фонарики под водой. В один момент аппарат Виньяна перестал светить, Фахардо поспешил на помощь другу, но тот уже исчез из виду.

Старший сержант полиции Ноэль Пелоне, следователь полицейского участка Болджон, рассказал, что мужчина выстрелил из гарпуна в крупного морского окуня, которого местные жители острова называют его лапу-лапу. Рыба, оставшись еще живой, ушла под воду, потянув за собой на глубину рыбака, который, стремясь сохранить улов, не отпускал гарпун. На дне водоема у мужчины закончился запас воздуха, и он скончался.

Прибывшие на место врачи подтвердили смерть рыбака Фото: SunStar Cebu

Фахардо нашел своего товарища без сознания на глубине 40–50 метров. Он оперативно извлек пострадавшего и вытащил его на берег и сделал. Прибывшие на место врачи подтвердили смерть рыбака.

Сотрудники полиция отметила, что подобное событие произошло в их регионе впервые. Семья жертвы убеждена, что человек погиб в результате несчастного случая.

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