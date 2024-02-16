"Клетка страданий": миллионер, который "ищет бессмертие", ответил на критику Маска (фото)

IT-миллиардер Брайан Джонсон сравнил себя с вампиром и ответил Илону Маску, которому не понравился его антивозрастной режим.

Американский технический магнат Брайан Джонсон, потративший миллионы на поддержание своей молодости, признался, что не возражает против ненависти, которую он получает за свои дорогостоящие попытки повернуть биологические часы вспять. Об этом пишет Fortune.

На самом деле, Джонсон недавно рассказал журналистам, что ему это нравится, и он находит ненависть "забавной".

"Я люблю ненавистников. Они нравятся мне. Я приветствую их, я обнимаю их, я ценю, что они тратят свое время на комментарии. Они стоят на своем, они высказывают свое мнение, они не апатичны. Мне все в них нравится; я бы ничего не менял", — сказал Джонсон.

Среди "ненавистников" бизнесмена есть миллиардер Илон Маск, который в декабре 2023 года высмеял антивозрастной режим миллионера, который "ищет бессмертие. Но Джонсон не остался в стороне и ответил ему, в шутку назвав себя вампиром и намекнув, что глава Tesla — не самый лучший босс.

"Разница между Илоном и мной: Я буду кормить тебя и пить твою кровь, а он уволит тебя и оставит умирать", — написал он в ответ на пост Маска.

Илону Маску не понравился антивозрастной режим Джонсона Фото: Insider

46-летний предприниматель в области биотехнологий отметил, что глубоко сопереживает людям и признает, что всем приходится нелегко. Однако он не преминул упомянуть, что с тех пор, как он начал свое исследование стоимостью 2 миллиона долларов, ему приходится бороться с трудностями меньше.

Что касается его счастья, то, по его словам, комментарии, в которых его называют несчастным, на самом деле очень забавны. Джонсон заверил журналистов, что у него нет "клетки страданий", как некоторые могут предположить.

"Я не знаю об этом, поскольку я общаюсь со многими людьми в мире. Кроме того я не уверен, что многие из них преуспевают в своем собственном психическом здоровье и благополучии", — сказал он.

Миллионер тратит свое состояние на то, чтобы прожить более долгую жизнь Фото: Instagram bryanjohnson_

Джонсон заработал большую часть своих миллионов благодаря продаже компании Braintree, занимающейся обработкой платежей, компании eBay в 2013 году. Сегодня он тратит свое состояние на то, чтобы прожить более долгую жизнь, и ведет программу, посвященную этим усилиям, под названием Blueprint.

У Джонсона есть несколько необычных практик, которые, как он надеется, помогут ему достичь этой цели. Миллионер пьет вино на завтрак, каждый день тренируется по часу и ложится спать в 20:30. Также он пытался перелить себе кровь своего сына ради омоложения.

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