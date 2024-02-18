Похоронен под землей: супермаркет неожиданно "сполз" в огромный разлом (фото)

Опубликованные кадры оползня вызвали тревогу у местных жителей и свидетельствуют о значительных масштабах повреждений.

В городе Барбурсвил (Западная Вирджиния, США) произошло масштабное обрушение супермаркета сети Target, что привело к массовой эвакуации местных жителей. Инцидент произошел в пятницу, 16 февраля, когда рабочие занимались демонтажными работами. Об этом сообщает издание The Mirror.

Опубликованные кадры оползня вызвали тревогу у местных жителей и свидетельствуют о значительных масштабах повреждений.

Компания Target немедленно направила бульдозеры для сноса поврежденной части магазина. Представители сети, в свою очередь, заявили, что безопасность их клиентов и сотрудников является их приоритетом, и что они тесно сотрудничают с местными властями.

Компания Target немедленно направила бульдозеры для сноса поврежденной части магазина. Фото: Target

По их словам, поврежденная часть здания будет снесена, а в рамках подготовки к будущему строительству учтут все возможные риски.

В то время как сеть супермаркетов делает все возможное для возобновления работы заведения, власти проводят расследование причин обрушения. Местные геологи изучают состав почвы и потенциальные факторы, которые могли бы вызвать сдвиг. Предварительные отчеты указывают на наличие подземных вод и слабого основания.

Инженеры и архитекторы также участвуют в оценке ущерба. Им предстоит решить сложную задачу по разработке конструкции, способной противостоять подобным геологическим угрозам в будущем.

В то время как сеть супермаркетов делает все возможное для возобновления работы заведения, власти проводят расследование причин обрушения. Фото: Target

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