Вечный декрет: женщина получила 120 тысяч долларов, имитируя 17 беременностей (фото)

Представители социальных служб, которые вели наблюдение за женщиной на поздних сроках ее последней "беременности", не нашли никаких признаков того, что она вынашивает ребенка.

50-летняя Барбара Иоле из Италии стала фигуранткой громкого дела о мошенничестве. Женщину обвиняют в том, что на протяжении 24 лет она симулировала беременности, чтобы получить 120 тысяч долларов помощи от государства. Об этом пишет издание IL Mattino.

Согласно предоставленным Барбарой документам, за 24 года у нее было аж 17 беременностей: 12 выкидышей и 5 родов. Однако пятеро детей, которых она якобы родила, — Бенедетта, Анжелика, Абрамо, Летиция и Исмаэле — не значатся в реестрах, и никто их никогда не видел.

Представители социальных служб, наблюдавшие за Барбарой на поздних сроках ее "последней" беременности, не нашли никаких признаков того, что она вынашивает ребенка. Это стало поводом для выдвижения обвинений в симуляции всех 17 беременностей с целью получения пособий и оформления декретов на работе.

Прокуратура утверждает, что Иоле украла свидетельство о рождении из римской клиники, подделывала документы и подписи врачей, носила под одеждой подушки, имитируя беременность, и репетировала походку.

"Я прекрасно знал, что она не беременна", — признался на допросе 55-летний партнер Барбары Давиде Пиццинато.

Мужчина говорит, что знал об обмане еще с 2012 года, когда начались их отношения. Кстати, его также обвиняют как соучастника, но он готов дать показания против Иоэле в обмен на более мягкий приговор.

55-летний партнер Барбары Давиде Пиццинато говорит, что знал об обмане еще с 2012 года, когда начались их отношения. Фото: IL Mattino

Что касается самой "многодетной матери", то, несмотря на большое количество доказательств против нее, в частности поддельных документов, показаний партнера, обнаруженных доказательств во время скрытой слежки, она продолжает вести себя вызывающе. Чтобы не являться к следователям на допрос, 50-летняя итальянка предъявила две медицинские справки, подтверждающие ее болезнь. Однако подозреваемой вряд ли удастся избежать тюремного заключения за финансовое мошенничество и подделку данных.

Расследование этого дела продолжается.

Кстати, это уже не первая подобная история. Британка Энджи Фейт до 19 лет беременела аж 7 раз. Впервые девушка узнала, что в положении, в пятнадцатилетнем возрасте. Тогда она еще училась в старшей школе. Отцом ребенка стал ее нынешний муж Джордан. Пережив пять выкидышей, Энджи родила ему еще двух прекрасных детей, и сейчас они снова ждут пополнения.

Кроме того, Фокус писал о Бриттани Хоган из Техаса, что в США, которая родила 4 детей до 18 лет. Многодетная мать утверждает, что родители в свое время ничего ей не запрещали, поэтому она наслаждалась полной свободой действий.