"Использовал телепорт": мужчина совершил три необъяснимых путешествия через всю страну

Хуанг Яньцю несколько раз оказывался за сотни километров от дома и не мог никак это объяснить. Мужчину находили спящим в других городах, а затем он несколько недель возвращался в свою родную деревню.

Простой мужчина из Китая Хуанг Яньцю якобы совершил три необъяснимых путешествия через всю страну, перемещаясь со сверхзвуковой скоростью без помощи автомобилей, поездов или самолетов. Об этой истории вспоминает блогер мистер Баллен (MrBallen) в одном из своей последних видео на YouTube.

По мнению создателя контента, странный случай с китайским крестьянином, который, по всей видимости, телепортировался на расстояние около 500 миль (почти 805 км), был назван "доказательством" существования паранормальных явлений.

Хуанг Яньцю жил в отдаленной деревне Дунбэйгао в провинции Хэбэй. Не имея автомобиля и живя в 30 милях (48 км) от ближайшей железнодорожной станции, он каким-то образом умудрился преодолеть более 480 миль (772 км) в темноте без одежды. Исчезновение мужчины впервые заметили, когда утром 28 июля 1977 года он не явился на работу на рисовую ферму. Он всегда был надежным работником, поэтому коллеги связались с его семьей, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Его одежда на день была аккуратно разложена в комнате, а велосипед — единственное средство передвижения — все еще стоял рядом с домом. Осмотр окрестностей не дал никаких зацепок, и жители деревни вскоре исчерпали все возможности для поиска.

"В то время Дунбэйгао был невероятно изолирован. У большинства живущих там людей не было телефонов, у них не было машин, они повсюду ездили на велосипедах, и не было никаких дорог, которые соединяли бы деревню с каким-либо другим местом", — объясняет подкастер мистер Баллен.

Мужчина не может объяснить необычное путешесвие Фото: CCTV

По его словам, прошло несколько дней, но никаких новостей не было. Затем в дом мэра деревни пришла телеграмма. Хуанг был найден спящим на улицах Нанкина, столицы провинции Цзянсу, — примерно в 485 милях (780 км) от родной деревни. Самым загадочным в этой истории было время отправки телеграммы — она была датирована 9 утра 28 июля. Каким-то образом Хуанг преодолел сотни миль без средств передвижения и без денег. Даже если бы ему удалось сесть на поезд, в то время он был ненадежен, и дорога заняла бы почти целый день. Мужчину видели в Дунбэйгао примерно за девять часов до того, как он был объявлен пропавшим без вести.

Мужчина прошел много медицинских и психологических тестов Фото: Daily Star

Дополнительной таинственности добавляло то, что в это время бушевал тайфун и любая попытка добраться до местной станции ранним утром была опасной. Блогер отметил, что сначала мэр и другие представители власти Нанкина не поверили, что найденный был Хуангом. Однако, к их удивлению, они получили подтверждение из деревни, что пропавший мужчина найден.

"Они получили ответ довольно быстро, и в нем говорилось: "О да, у него точно такая же родинка, это определенно Хуанг". Мужчина был очень растерян и не понимал, что происходит, и поэтому кто-то из деревни должен был приехать и забрать его", — рассказал Мистер Баллен.

Хуанг вернулся домой в середине августа — примерно через две недели после того, как пропал. 21-летний на то время работник фермы не смог объяснить, как он оказался так далеко от дома за столь короткое время, и эта загадка так и не получила адекватного объяснения. Еще большее недоумение вызывает тот факт, что этот мужчина, по-видимому, проделал тот же трюк еще дважды за последующие пару лет. Несмотря на многочисленные медицинские и психологические тесты, источник необычного подвига Хуанга остается неизвестным.

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