Бытовой ад на 1,5 кв. метрах: жильцы покинули крошечный остров на "военном корабле" (фото)

"Остров военного корабля", — самый известный из 505 необитаемых островов Нагасаки. В прошлом веке здесь погибло около 1300 осужденных рабочих, но спустя время появились новые обитатели, возможно влекомые темной историей этого места.

Крошечный остров у берегов Японии, по форме похожий на военный корабль, остается заброшенным на протяжении десятилетий. Он был настоящим "адом" для бывших жителей. Об этом сообщает The Sun.

С 1930 года и некоторое время после окончания Второй мировой войны тысячи корейских и китайских осужденных были вынуждены работать на тихоокеанском острове Хасима в Восточно-Китайском море. Некоторым так и не удалось с него сбежать.

Остров Хасима, ("Гункандзима" или "Остров военного корабля") — самый известный из 505 необитаемых островов Нагасаки.

Его открыли в 1887 году, и использовали как важную угольную шахту после того, как он стал собственностью компании Mitsubishi в 1890 году.

Остров Хасима

Жилой дом на острове, 1930 год

Высокие бетонные здания начали строить в 1916 году корейские и китайские заключенные, им приходилось работать в изнурительных условиях.

Около 1300 рабочих умерли на Хасиме во время подземных аварий, от истощения или недоедания.

Тем, кому все же удалось выжить, называли остров не Хасимой или "Островом-кораблем", а "Островом-тюрьмой" или "Адским островом".

После войны многие обычные граждане переехали сюда на работу, при этом на каждого человека приходилось около полутора метра жилой площади.

Руины шахты, 2011

В период бума, когда остров размером 480 на 160 метров превратился в национальной центр добычи угля, на нем проживали 5300 человек. Здесь помещались больницы, школы, магазины и даже храм.

Но вскоре уголь в шахтах закончился, 1974 году их закрыли, а оставив оказался заброшен на 40 лет, и природа начала восстанавливать первоначальный ландшафт.

Бетонные здания, которые прежде считались достаточно прочными, чтобы защитить обитателей острова от тайфунов, начали разваливаться.

Остров Хасима на карте

Несмотря на опасность, на нем впоследствии поселились новые люди, возможно влекомые темной историей этого места.

До 2002 года островом владела Mitsubishi, затем он перешел в собственность города Нагасаки, который в 2005 году был присоединили к городу Такасима.

Остров Хасима

В 23-м фильме о Джеймсе Бонде остров стал логовом злодея. В конечном итоге правительство решило открыть это место для всех желающих, рушащиеся стены укрепили или снесли.

В 2015 году Хасиму решили включить в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО; жуткий остров сегодня напоминает бетонные джунгли из пустынных многоэтажек, окруженных массивной дамбой.

Власти страны признали, что в 40-х годах на острове было много корейцев и других людей, которых насильственно перевезли и заставили работать в тяжелых условиях против их воли.

Напомним, что Италия собирается построить самый длинный подвесной мост в мире протяженностью больше 3 км.

Также сообщалось, что женщина прожила на отдаленном райском острове бесплатно в течение двух недель.