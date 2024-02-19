"Все разгромлено": барсук за один вечер полностью разрушил жилой дом (фото)

Эксперты объясняют, что подобные "вторжения" случаются не так уж и редко. Обычно все объясняется тем, что звери ищут пищу или убежище от непогоды или хищников.

Шарлотта Глейзер из города Райд, что на острове Уайт (Великобритания), пережила настоящий шок, когда вернулась домой в День святого Валентина и увидела, что её дом полностью разгромлен барсуком. Об этом курьезном случае написало издание Mirror.

Вернувшись домой вместе с подругой и дочерью в 18:00, Глейзер застала ужасную картину — везде были следы разрушений, разбитые стекла, царапины и отбитые части мебели. Больше всего пострадала ее спальня, которая напоминала настоящее "побоище".

Британка пережила настоящий шок, когда вернулась домой в День святого Валентина и увидела, что ее дом полностью разгромлен барсуком Фото: Solent News & Photo Agency

"Сперва не могла понять, что это за животное и откуда оно здесь взялось. Я была совершенно поражена", — призналась Шарлотта.

В конце концов оказалось, что все эти разрушения сделал барсук, который искал убежища и пищи в ее доме. Животное спряталось под кроватью в спальне и пыталось "сделать все возможное, чтобы спастись".

После 45 минут бесполезных телефонных звонков в полицию на помощь потерпевшей пришел волонтер из благотворительной организации Badger Trust. Он выловил барсука, осмотрел его на наличие травм и отпустил обратно в лес.

"Для меня это был настоящий сюрприз на День влюбленных — вернуться домой и найти там барсука. Такого я точно не ожидала", — добавляет британка.

Шарлотта Глейзер решила написать об этом необычном случае иллюстрированную детскую книжку. Фото: Solent News & Photo Agency Шарлотта Глейзер решила написать об этом необычном случае иллюстрированную детскую книжку. Фото: Solent News & Photo Agency

Женщина решила написать об этом необычном случае иллюстрированную детскую книгу. Всю прибыль она планирует передать на защиту барсуков и других диких животных.

Эксперты объясняют, что подобные "вторжения" случаются не так уж и редко. Обычно все объясняется тем, что звери ищут пищу или убежище от непогоды или хищников.

"Барсуки активны ночью, поэтому люди редко их видят. Но иногда этим животным приходится заходить на территорию жилья в поисках пищи, особенно зимой. В таких случаях стоит сохранять спокойствие и вызвать специалистов, которые помогут вернуть зверя в его естественную среду обитания", — говорит биолог Джеймс Морган.

Напомним, ранее Фокус писал об американке Эми Холт из Норт-Бенда (Вашингтон, США), которая стала свидетелем необычного происшествия: большой медведь пытался проникнуть в её дом через дверцу для собак. Женщина считает, что причиной его визита стала кормушка для птиц, оставленная на улице. Она призвала соседей убирать еду и мусор, чтобы больше не привлекать диких зверей.

Кроме того, мы сообщали, что в городе Барбурсвил (Западная Вирджиния, США) произошло масштабное обрушение супермаркета сети Target. Это привело к массовой эвакуации местных жителей. Опубликованные кадры оползня вызвали большую тревогу у местных жителей и свидетельствуют о значительных масштабах ущерба.