Судья ушла в отставку, когда "грязные" диалоги в ее телефоне попали в объектив камеры

На опубликованных кадрах можно увидеть, как судья в течение нескольких минут активно переписывается во время выбора присяжных и заслушивания показаний.

Окружной судья Трейси Содерстром из города Чендлер (США) добровольно ушла в отставку после скандала, связанного с ее неэтичным поведением во время судебного процесса по делу об убийстве ребенка. Об этом сообщает издание AP.

Сообщается, что во время слушаний судья активно обменивалась СМС-сообщениями со своим помощником. В текстах она высмеивала и унижала прокуроров, а защитника называла "потрясающим". Также служительница Фемиды позволила себе оскорбительные комментарии в адрес ключевого свидетеля обвинения.

Об этом стало известно благодаря видеозаписям с камер наблюдения в зале суда. На опубликованных кадрах можно увидеть, как судья в течение нескольких минут активно переписывается во время выбора присяжных и заслушивания показаний.

Всего за время судебного процесса она успела отправить более 500 текстовых сообщений. Одно из них содержало унизительную шутку в адрес прокуроров.

Председатель Верховного суда Оклахомы распорядился провести расследование поступка Трейси Содерстром. В конце концов, судью обвинили в грубом нарушении этических норм, недостатке самоконтроля и неспособности управлять работой подчиненных.

Содерстром грозило увольнение с должности, однако она сама подала в отставку, согласившись при этом больше никогда не претендовать на должность судьи в Оклахоме. Таким образом ей удалось избежать сложной процедуры отстранения, а также сохранить пенсию.

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