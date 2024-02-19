Посещение запрещено: все жители покинули "город-призрак" из-за проклятого леса (видео)

На Земле существует много мест, которые вследствие различных обстоятельств считаются заброшенными или проклятыми. Чаще всего их истории уходят в глубину веков, придавая им больше таинственности. Один из таких городов запрещено посещать по сей день.

Более ста лет жители города Дадлитауна, штат Коннектикут, США, страдали от странных смертей и исчезновений, утверждая при этом, что в лесу их окружают странные существа. Вскоре они покинули свои дома. Об истории проклятого леса и "города-призрака" рассказывает блогер MrBallen в одном из своих роликов на YouTube.

Город, ставший центром внимания после выхода фильма "Ведьма из Блэр", был местом стольких смертей, что въезд в него запрещен. Дадлитаун, расположенный в лесу, который называют "Темный вход" (Dark Entry Forest), был местом жительства для многих несчастных семей еще с 1700-х годов. Однако с 1899 года в городе больше не было ни одного жителя. Теперь полиция патрулирует жуткие лесные массивы, которые закрыты для посещения.

В 1740-х годах члены семьи Дадли поселились в части Корнуолла, штат Коннектикут, и назвали это место в свою честь — Дадлитаун. Любитель истории MrBallen назвал этот городок "небезопасным местом". По его словам, проблемы начались после того, как в 1759 году поселенец Натаниэль Картер переехал в город и заболел холерой. Бедняге было настолько плохо, что болезнь распространилась и убила шестерых членов его семьи. Оставшиеся его родственники покинули город, но были убиты, когда прибыли на новые земли в Нью-Йорке.

Впервые несчастья начались в 1740-х годах Фото: YouTube

Ситуация усугубилась после того, как в 1792 году еще один человек, Гершон Холлистер, умер после того, как, по слухам, упал с недостроенного дома своего соседа Уильяма Таннера. Второй мужчина сошел с ума и стал одержим странными существами, бродящими по ночам в лесу. Поскольку его никто не слушал, Таннер стал настолько безумен, что его дочери пришлось ухаживать за ним до конца его жизни. В конце концов его сосед тоже начал говорить, что видел лесных существ, и слухи распространились по всему городу.

Еще один случай произошел в 1804 году. Генерал по имени Герман Свифт, живший в Дадлитауне, увидел, как его жену Сару Фэй ударила молния, когда она стояла на крыльце их дома. После того как она умерла, убитый горем мужчина "поспешил за ней в могилу" от разрыва сердца.

В течение следующих 95 лет невезучие жители города пережили еще бесчисленное множество смертей, а некоторые бесследно исчезали в ночи. Параллельно с этим слухи о существах, скрывающихся в окрестных лесах, становились все громче и навязчивее. К 1899 году последний житель Дадлитауна был либо мертв, либо перебрался в другое место.

В 1918 году доктор Уильям Кларк решил устроить в пустынном лесу второй дом. Однако это продолжалось недолго. Однажды, вернувшись из поездки из Нью-Йорка, он застал свою жену в тревоге из-за тех же странных существ в лесу. Кларк быстро убрался оттуда, но помог основать Ассоциацию леса Темного входа, чтобы помочь сохранить остатки места обитания и окружающий лес.

Жители постоянно говорили о странных существах в "проклятом" лесу Фото: 20th Century Fox

Издание Daily Star отмечает, что в наши дни от самого города остались лишь подвалы и плохие воспоминания, а с тех пор как в 1980-х годах здесь часто происходили акты вандализма, посещать его стало запрещено. Те немногие, кому удается ускользнуть от патрулирующих полицейских, говорят, что чувствуют прикосновения "фантомных рук". Выход фильма "Ведьма из Блэр" в 1999 году вновь вызвал большой интерес к Дадлитауну и легенды о нем продолжили распространяться.

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