Тянет на мировой рекорд: мужчина выловил гигантскую доисторическую рыбу (фото)

Дейв Миллер из США, несмотря на неблагоприятные погодные условия, поймал огромного африканского помпано весом 4,5 фунта.

Опытный рыбак Дэйв Миллер выловил в прибрежных водах Мексиканского залива возле Флориды (США) огромную доисторическую рыбу — африканского помпано. Вполне возможно, что это станет новым мировым рекордом, пишет издание Miami Herald.

В начале февраля Миллер и его команда, несмотря на неблагоприятные погодные условия, вышли в море на борту своей 31-футовой яхты Contender. Во время экспедиции они планировали обследовать мель на расстоянии около 45 миль от берега.

"Искали места концентрации корма, но сначала ничего не обнаружили, поэтому отправились дальше. Потом у нас возникли проблемы с акулами! Каждый раз, когда мы подсекали рыбу, ее атаковали эти хищницы. Некоторые из них были весом около 30 фунтов, а то больше", — рассказывает Миллер.

Африканский помпано весит 4,5 фунта (около 2 кг) — это потенциальный мировой рекорд Фото: Facebook

Чтобы справиться с проблемой, команда погрузила наживку в толщу воды. Поскольку африканские помпано водятся на разных глубинах, это не должно было стать препятствием.

Вскоре членам экспедиции таки удалось поймать огромную доисторическую рыбу.

"Во время схватки один из наших рыбаков сломал удилище. Рыба яростно сопротивлялась, ныряя в глубину, но после 20-25-минутной борьбы мы увидели большую серебристую тень на поверхности воды", — вспоминает Дэйв.

Когда они подняли добычу на борт, то увидели огромного африканского помпано весом 4,5 фунта (около 2 кг) — это потенциальный мировой рекорд и к тому же первая рыба этого вида, подпадающая под категории рекорда, пойманная в Мексиканском заливе.

Члены экспедиции стремятся сохранить популяцию этих рыб Фото: Facebook

По словам членов экспедиции, было как минимум две причины успеха. Во-первых, они провели тщательную разведку и определили место концентрации рыбы. Во-вторых, адаптировали методы ловли к погодным условиям и возможным проблемам с акулами.

"Мы полагаемся на свой опыт и интуицию, а не просто едем куда-то и надеемся, что там будет рыба. Предварительно проводим исследования и принимаем взвешенные решения. Африканские помпано — замечательная рыба, и мы хотим сохранить ее для будущих поколений", — добавляет Миллер.

Напомним, ранее Фокус писал о 34-летнем рыбаке Гекторе Родригесе, который выловил редкого атлантического лосося во время рыбалки в Лондоне. Это одна из первых подобных находок за последние 200 лет. Мужчина поймал эту 3-фунтовую (1,36 кг) рыбу в притоке Темзы — реке Вондл. Теперь экологи надеются, что популяция атлантического лосося, который находится под угрозой вымирания, возможно, со временем восстанавливается в этом водоеме.

Кроме того, рыбак Ллойд Уотсон из Великобритании поймал в искусственном озере Чу-Вэлли, что вблизи Бристоля, щуку с рекордным весом — 47 фунтов 5 унций (почти 22 кг).