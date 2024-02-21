"Плакала в истерике": девушке сделали на руке тату, которого она не хотела (видео)

По словам TikTok-блогерши, цвет и расположение элементов узора были не такими, как она себе представляла.

Блогерша, которая не называет своего настоящего имени, решила сделать на руке татуировку, но что-то пошло не так и реальность превзошла ее ожидания в худшем смысле. О своем неудачном опыте она рассказала в одном из последних видео в TikTok.

Девушка говорит, что тщательно готовилась к этому событию, проведя год в поисках профессионального мастера, а на днях отправилась в Нью-Йорк, чтобы наконец-то воплотить свой замысел в жизнь.

Потратив на услугу большую сумму денег, она ожидала увидеть шедевр, однако результат ее разочаровал.

"Недавно сделала неудачную татуировку. Даже не хочу говорить, сколько я за это заплатила. Когда мастер вернулась и показала мне готовый рисунок, то моей первой реакцией было: "Матерь Божья, это не то, что я хотела". Вернулась в квартиру брата и просто истерически плакала в одиночестве. Честно говоря, это неплохая татуировка, она могла быть гораздо хуже, по крайней мере это не какая-то случайная ошибка. Но дело в том, что я просила о другом", — рассказывает блогерша.

Девушка говорит, что тщательно готовилась к этому событию, проведя год в поисках профессионального мастера. Фото: TikTok

По ее словам, цвет и расположение элементов узора были не такими, как она себе представляла.

"Понимаю, что частично в этом есть и моя вина. Все сводится к тому, что я слишком доверяла мастеру", — добавляет пользовательница TikTok.

Ее история получила широкий отклик среди фолловеров, они поделились своим опытом и советами.

"Жалеть о татуировке в первые пару недель — это реальность"

"Если вы хотите сделать первую татуировку у популярного художника в интернете, пожалуйста, сначала обсудите цену и пообщайтесь с людьми, которые уже имеют татуировки"

"Не возвращайтесь к этому мастеру. Найдите другого, который все переделает"

"Это так легко исправить! Вы можете зарисовать его, сделав лучший дизайн"

"Я тату-мастер со стажем. Такое тату не может стоить дорого, потому что это работа начального уровня. Но я рада, что ты теперь счастлива"

Кстати, это уже не первый подобный случай. Туристка Кейт сделала красивое тату на арабском языке, но зря не поинтересовалась переводом. Путешественница объяснила, что увидела такую же надпись на рынке в Марокко. В комментариях под ее видео пользователи начали насмехаться и иронизировать.

Кроме того, Фокус писал об инфлюенсере Квесте Галлифорде из Лас-Вегаса (США), который прославился благодаря своей неуемной страсти к татуировкам. Начиная с 2009 года, мужчина потратил более 70 тысяч долларов на рисунки по всему телу. Недавно он в очередной раз удивил своих подписчиков в TikTok, сделав рискованную татуировку на глазах.