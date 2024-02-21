"Плакала в истерике": девушке сделали на руке тату, которого она не хотела (видео)

По словам TikTok-блогерши, цвет и расположение элементов узора были не такими, как она себе представляла.

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Блогерша, которая не называет своего настоящего имени, решила сделать на руке татуировку, но что-то пошло не так и реальность превзошла ее ожидания в худшем смысле. О своем неудачном опыте она рассказала в одном из последних видео в TikTok.

Девушка говорит, что тщательно готовилась к этому событию, проведя год в поисках профессионального мастера, а на днях отправилась в Нью-Йорк, чтобы наконец-то воплотить свой замысел в жизнь.

Потратив на услугу большую сумму денег, она ожидала увидеть шедевр, однако результат ее разочаровал.

"Недавно сделала неудачную татуировку. Даже не хочу говорить, сколько я за это заплатила. Когда мастер вернулась и показала мне готовый рисунок, то моей первой реакцией было: "Матерь Божья, это не то, что я хотела". Вернулась в квартиру брата и просто истерически плакала в одиночестве. Честно говоря, это неплохая татуировка, она могла быть гораздо хуже, по крайней мере это не какая-то случайная ошибка. Но дело в том, что я просила о другом", — рассказывает блогерша.

Девушка говорит, что тщательно готовилась к этому событию, проведя год в поисках профессионального мастера. Фото: TikTok

По ее словам, цвет и расположение элементов узора были не такими, как она себе представляла.

"Понимаю, что частично в этом есть и моя вина. Все сводится к тому, что я слишком доверяла мастеру", — добавляет пользовательница TikTok.

Ее история получила широкий отклик среди фолловеров, они поделились своим опытом и советами.

"Жалеть о татуировке в первые пару недель — это реальность"

"Если вы хотите сделать первую татуировку у популярного художника в интернете, пожалуйста, сначала обсудите цену и пообщайтесь с людьми, которые уже имеют татуировки"

"Не возвращайтесь к этому мастеру. Найдите другого, который все переделает"

"Это так легко исправить! Вы можете зарисовать его, сделав лучший дизайн"

"Я тату-мастер со стажем. Такое тату не может стоить дорого, потому что это работа начального уровня. Но я рада, что ты теперь счастлива"

@user530266021160k Regretting my tattoo 😀 embarrassing to admit that I made such a huge mistake but human psychology ftw ♬ original sound - user530266021160k

Кстати, это уже не первый подобный случай. Туристка Кейт сделала красивое тату на арабском языке, но зря не поинтересовалась переводом. Путешественница объяснила, что увидела такую же надпись на рынке в Марокко. В комментариях под ее видео пользователи начали насмехаться и иронизировать.

Кроме того, Фокус писал об инфлюенсере Квесте Галлифорде из Лас-Вегаса (США), который прославился благодаря своей неуемной страсти к татуировкам. Начиная с 2009 года, мужчина потратил более 70 тысяч долларов на рисунки по всему телу. Недавно он в очередной раз удивил своих подписчиков в TikTok, сделав рискованную татуировку на глазах.