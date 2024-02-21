"Плакала в істериці": дівчині зробили на руці тату, якого вона не хотіла (відео)
За словами TikTok-блогерки, колір та розташування елементів візерунка були не такими, як вона собі уявляла.
Блогерка, яка не називає свого справжнього імені, вирішила зробити на руці татуювання, але щось пішло не так й реальність перевершила її очікування у найгіршому сенсі. Про свій невдалий досвід вона розповіла в одному з останніх відео у TikTok.
Дівчина каже, що ретельно готувалася до цієї події, провівши рік в пошуках професійного майстра, а днями вирушила в Нью-Йорк, щоб нарешті втілити свій задум у життя.
Витративши на послугу велику суму грошей, вона очікувала побачити шедевр, однак результат її розчарував.
"Нещодавно зробила невдале татуювання. Навіть не хочу говорити, скільки я за це заплатила. Коли майстриня повернулась й показала мені готовий малюнок, то моєю першою реакцією було: "Матір Божа, це не те, що я хотіла". Повернулася до квартири брата й просто істерично плакала на самоті. Чесно кажучи, це непогане татуювання, воно могло бути набагато гіршим, принаймні це не якась випадкова помилка. Та річ у тім, що я просила про інше", – розповідає блогерка.
За її словами, колір та розташування елементів візерунка були не такими, як вона собі уявляла.
"Розумію, що частково в цьому є і моя вина. Все зводиться до того, що я занадто довіряла майстрові", – додає користувачка TikTok.
Її історія отримала широкий відгук серед фоловерів, які поділилися своїм досвідом та порадами.
- "Шкодувати про татуювання в перші пару тижнів – це реальність"
- "Якщо ви хочете зробити перше татуювання у популярного художника в інтернеті, будь ласка, спочатку обговоріть ціну і поспілкуйтесь з людьми, які вже мають татуювання"
- "Не повертайтеся до цього майстра. Знайдіть іншого, який все переробить"
- "Це так легко виправити! Ви можете замалювати його, зробивши кращий дизайн"
- "Я тату-майстер зі стажем. Таке тату не може коштувати дорого, бо це робота учнівського рівня. Але я рада, що ти тепер щаслива"
@user530266021160k
Regretting my tattoo 😀 embarrassing to admit that I made such a huge mistake but human psychology ftw♬ original sound - user530266021160k
До речі, це уже не перший подібний випадок. Туристка Кейт зробила красиве тату арабською мовою, але дарма не поцікавилась перекладом. Мандрівниця пояснила, що побачила такий самий напис на ринку в Марокко. У коментарях під її відео юзери почали насміхатися та іронізувати.
Крім того, Фокус писав про інфлюенсера Квеста Ґалліфорда із Лас-Вегаса (США), який прославився завдяки своїй невгамовній пристрасті до татуювань. Починаючи з 2009 року, чоловік витратив понад 70 тисяч доларів на малюнки по всьому тілу. Нещодавно він учергове здивував своїх підписників у TikTok, зробивши ризиковане татуювання на очах.