Работница круизного лайнера рассказала о "диких" вечеринках персонала (фото)

Люси Саутертон, которая около 9 лет работает на круизном лайнере всегда мечтала путешествовать, но у нее не было денег. Идея работать в спа-салоне на борту корабля показалась ей прекрасным способом использовать свои навыки и при этом увидеть мир.

28-летняя Люси Саутертон из Бирмингема (Великобритания), утверждает, что работники круизов используют кодовые слова, чтобы получить время для отдыха. Девушка также отметила, что персонал кораблей умеет развлекаться и устраивать "дикие" вечеринки. Об этом пишет Daily Star.

Женщина начала работать на круизных лайнерах в 19 лет после того, как подала заявку на должность массажиста в спа-салоне на борту корабля. Она рассказывает о своей жизни в соцсетях и раскрывает внутренний взгляд на жизнь персонала судна.

Люси, которая сейчас помогает пассажирам выбирать дорогие вещи в роскошных магазинах на борту корабля. Продавая модные часы, сумки и ювелирные украшения, она также имеет большой опыт пребывания на большом круизном лайнере и утверждает, что у команды есть механизмы, позволяющие справиться с напряженным образом жизни.

Люси работает на кораблях с 19 лет Фото: cruisingascrew.com/Lucy Southerton

Девушка рассказала, что работники используют секретный код, чтобы получить короткий перерыв.

"WOFT — это аббревиатура, которая расшифровывается как "waste of f*****g time", и члены экипажа обычно говорят это, если собираются на незапланированный перерыв. Работа на круизных лайнерах, как многие знают, не терпит отлагательств, поэтому иногда члены экипажа придумывают задание, которое они говорят своему менеджеру, что собираются сделать, но на самом деле они просто собираются передохнуть", — сказала британка.

Девушка всегда мечтала путешествовать по миру Фото: cruisingascrew.com/Lucy Southerton

Люси также отмечает, что не только тайные перерывы членов экипажа помогают им расслабиться на корабле. Она утверждает, что вечеринки это тоже довольно распространенное явление и в море это может стать немного "диким".

"У меня было несколько бурных ночей в баре экипажа, поэтому я могу сказать, что моряки действительно умеют веселиться. Да, между членами экипажа завязывается множество отношений, некоторые из них романтические, а некоторые платонические. Скажу лишь, что очень немногим удается долго скрывать их от посторонних глаз. На круизном лайнере новости распространяются как лесной пожар, поэтому достаточно одного человека, чтобы заметить прикосновение руки или поцелуй", — добавила она.

Британка, которая около 9 лет работает на круизном лайнере всегда мечтала путешествовать, но у нее не было денег. Идея работать в спа-салоне на борту корабля показалась ей прекрасным способом использовать свою квалификацию и при этом увидеть мир.

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