17 лет бездействия: затонувшее у побережья судно назвали "бомбой замедленного действия"

Корабль MS Sea Diamond был пришвартован на боку в течение последних 17 лет и из него медленно вытекали загрязняющие вещества в окружающие воды.

Судно MS Sea Diamond гниет на побережье Санторини в Греции уже почти два десятилетия, и местные жители требуют его утилизации. Об этом пишет Daily Star.

Разгневанные местные жители греческого курорта обратились к чиновникам с требованием разобраться с затонувшим круизным судном, поскольку оно представляет собой "бомбу замедленного действия".

Судно MS Sea Diamond село на мель у побережья греческого острова Санторини в 2007 году с 1195 пассажирами на борту. Всех, кроме двух человек, эвакуировали, а Жана Аллена и его дочь Мод посчитали погибшими, хотя их тела так и не были найдены.

Судно было пришвартовано на боку в течение последних 17 лет, и из него медленно вытекали загрязняющие вещества в окружающие воды. Однако теперь местным жителям это надоело. Они обратились к чиновникам с требованием разобраться с этой проблемой, пока не стало слишком поздно. Первые заявления о поднятии судна представители правительства сделали еще в 2017 году.

На судне находились "сотни" кубических метров загрязняющих веществ Фото: Reddit

"Затонувший корабль остается на морском дне и продолжает загрязнять его, медленно, но верно, ежедневно размываясь, и в любой момент он может вызвать неисчислимую экологическую катастрофу", — писали люди в письме, направленном в специальный постоянный комитет парламента по охране окружающей среды.

Лаборатория управления токсичными и опасными отходами Технического университета Крита подтвердила, что на судне находились "сотни" кубических метров загрязняющих веществ, включая топливо, жидкость для аккумуляторов, медные кабели и несколько опасных химикатов. Специалисты заявили, что любая дальнейшая задержка приведет к еще большему "разрушению" района.

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