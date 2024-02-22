Мужчина нашел в скале мешочек с невероятными сокровищами (видео)

Блогер использовал специальное оборудование и инструменты, чтобы достать удивительную находку.

Охотник за артефактами из Турции обнаружил невероятный клад, спрятанный внутри скалы — это мешочек с бриллиантами. Однако находка озадачила пользователей сети, заставив их усомниться в подлинности рассказанной им истории.

На вирусном видео, опубликованном в Instagram пользователем под ником Goldseeker, можно увидеть, как мужчина с металлоискателем пытается отыскать клад в скале.

Когда он слышит сигнал, то начинает раскопки, применяя специальное оборудование и инструменты. Отколупав часть породы, блогер достает до мешочка, внутри которого лежат бриллианты.

"Станьте свидетелями того, как охотник находит спрятанные бриллианты", — отметил он под коротким роликом.

Однако его пост вызвал неоднозначную реакцию пользователей сети. Юзеры усомнились в подлинности украшений.

"Бриллианты такие же фальшивые, как и видео"

"Металлоискатели не обнаруживают алмазы"

"Он притворяется, что нашел что-то ценное?"

"Ух ты, это бриллианты идеально огранены. Просто невероятно!"

"Это все постановка, не верьте ему"

К слову, металлоискатели работают на основе технологии индукционного поиска и оборудованы катушкой, генерирующей электромагнитное поле. Это устройство позволяет обнаруживать скрытые металлические объекты — монеты, оружие, артефакты и тому подобное. Современные модели металлоискателей достаточно чувствительны и способны фиксировать небольшие объекты с глубины до нескольких десятков сантиметров.

Однако бриллианты состоят из углерода и образуются под воздействием высокого давления и температуры. Поэтому неясно, каким образом металлоискатель турецкого блогера обнаружил клад.

Напомним, ранее Фокус писал об охотнике за сокровищами, который нашел две американские монеты, выпущенные более чем столетие назад. Один из артефактов заинтриговал мужчину, ведь он никогда раньше не видел ничего подобного.

Кроме того, мы рассказывали о 54-летнем Джонатане Нидхэме из Великобритании, который нашел редкий исторический артефакт в поле вблизи города Элластон в графстве Стаффордшир. Мужчина выкопал 3000-летнюю золотую застежку для платья. Находка длиной 13 см и весом 110 граммов, как позже выяснилось, была изготовлена еще в бронзовой эпохе. Это один из семи экземпляров, найденных в Англии.