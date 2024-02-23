"Радует наш дом": в Турции котенок Белла едва не сорвала заседание правительства (видео)

Мэр турецкого города Бейкоз Мурат Айдын во Всемирный день кошек показал кадры с Беллой. Это была их первая встреча и последнее участие домашнего животного в заседании.

В Турции маленький котенок стал звездой сети после того, как едва не сорвал заседание политического руководства одного из городов. Кадры с ним опубликовал мэр Бейкоза Мурат Айдын на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Публикация главы города была сделана во Всемирный день кошек — 17 февраля. Он опубликовал кадры с котенком по имени Белла, которая живет в муниципалитете. На ролике она подходит к Мурату Айдыну, пока тот вещает с трибуны в микрофон и пытается всячески помешать ему и требовала ласки.

"Это была наша первая встреча с Беллой. Это также был ее первый и последний опыт координационной встречи. Сейчас она еще больше выросла и вместе со своим братом радует наш дом", — говорится в сообщении.

Вероятнее всего, произошел инцидент еще раньше, однако пост решили приурочить к празднику.

Больше кадров с Беллой опубликовано в сети не было, однако она уже успела стать звездой сети после вирусной публикации.

К слову, 28 декабря сообщалось, что в Китае набирает популярность странная пластическая операция для животных. Стоимость услуги по формированию ушей у кошки или собаки, как у Микки Мауса, стоит 40 долларов. Большинство ветеринаров выступают против подобной процедуры, утверждая, что она чревата для животного психологическим стрессом и физической болью, но хозяева продолжают это делать.

"В настоящее время в Китае нет никаких юридических ограничений на эту операцию. Это моральный вопрос. Как ветеринары, мы придерживаемся принципа благополучия животных и не выступаем за такие операции. Коллеги, с которыми я сталкивался, молчаливо против таких операций", – сказал декан Международного медицинского центра для домашних животных Лю Юндун.

Напомним, 20 февраля сообщалось, что Хлою Кардашьян обвиняют в "фейстюнинге" фотографий ее кошки. Пользователи сети отметили, что кошки породы "Русская голубая" от природы очень симпатичные. Фотографии кошки по кличке Грей Китти просто не нуждаются в редактировании.