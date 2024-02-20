Хлою Кардашьян обвиняют в "фейстюнинге" фотографий ее кошки (фото)

Пользователи сети отметили, что кошки породы "Русская голубая" от природы очень симпатичные. Фотографии кошки по кличке Грей Китти просто не нуждаются в редактировании.

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39-летнюю американскую телезвезду Хлою Кардашьян обвинили в настройке FaceTuning ее кошки по кличке Грей Китти после публикации серии фотографий в Instagram, сообщает US Magazine.

Поклонники, ставшие кошачьими аналитиками, отметили, что на одной из фотографий мордочка Грея выглядело почти слишком идеальной, а сине-зеленые глаза — еще более голубыми. Как отметили некоторые фанаты, на фотографии также заметно, что у животного отсутствуют усы — как будто они были размыты с помощью инструмента редактирования.

"На данный момент это настоящая болезнь. Ее чувство реальности настроено на грани", — написал один из подписчиков. Другой пользователь написал: "Даже домашние животные не в безопасности".

Другие отметили, что кошки породы "Русская голубая" от природы очень симпатичные, так что, возможно, Grey Kitty просто не нуждается в редактировании.

"Они имеют такую ​​окраску. Для этих кошек вполне нормально иметь глаза такого цвета. Они также известны такой улыбающейся формой рта", — написал еще один пользователь.

Это не первый раз, когда ведущую Revenge Body обвиняют в использовании в социальных сетях приложений для редактирования фотографий, таких как FaceTune и Photoshop, хотя эти инструменты обычно используются для ее собственных изображений.

В 2020 году звезда реалити-шоу Хлоя Кардашьян получила негативную реакцию фанатов по поводу ее постоянно меняющегося внешнего вида, выдвинув ей обвинения в использовании редактирования фотографий в своих постах.

Ранее, 20 сентября сообщалось, что Хлоя Кардашьян показала огромную вмятину на лице после операции по удалению рака кожи. Звезда рассказала, что страх перед онкологией она испытала еще в юном возрасте.