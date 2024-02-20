Хлою Кардаш'ян звинувачують у "фейстюнінгу" фотографій її кішки (фото)

Користувачі мережі помітили, що кішки породи російська блакитна від природи дуже симпатичні. Фотографії кішки на прізвисько Грей Кітті просто не потребують редагування.

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39-річну американську телезірку Хлою Кардаш'ян звинуватили в налаштуванні FaceTuning її кішки на прізвисько Грей Кітті після публікації серії фотографій в Instagram, повідомляє US Magazine.

Шанувальники, які стали котячими аналітиками, зазначили, що на одній з фотографій мордочка Грея виглядала майже надто ідеальною, а синьо-зелені очі — ще більш блакитними. Як зазначили деякі фанати, на світлині також помітно, що у тварини відсутні вуса — наче їх розмили за допомогою інструменту редагування.

"На даний момент це справжня хвороба. Її почуття реальності налаштоване на межі", — написав один із підписників. Інший користувач написав: "Навіть домашні тварини не в безпеці".

Інші зазначили, що кішки породи "Російська блакитна" від природи дуже симпатичні, тож, можливо, Grey Kitty просто не потребує редагування.

"Вони мають таке забарвлення. Для цих кішок цілком нормально мати очі такого кольору. Вони також відомі такою усміхненою формою рота", — написав ще один користувач.

Це не вперше, коли ведучу Revenge Body звинувачують у використанні в соціальних мережах застосунків для редагування фотографій, як-от FaceTune і Photoshop, хоча ці інструменти зазвичай використовують для її власних зображень.

2020 року зірка реаліті-шоу Хлоя Кардаш'ян отримала негативну реакцію фанатів щодо її постійно мінливого зовнішнього вигляду, висунувши їй звинувачення у використанні редагування фотографій у своїх постах.

Раніше, 20 вересня повідомлялося, що Хлоя Кардаш'ян показала величезну вм'ятину на обличчі після операції з видалення раку шкіри. Зірка розповіла, що страх перед онкологією вона відчула ще в юному віці.