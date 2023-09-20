Хлоя Кардашьян показала огромную вмятину на лице после операции по удалению рака кожи (фото)

Звезда рассказала, что страх перед онкологией она испытала еще в юном возрасте. В 19 лет врачи обнаружили у нее меланому на спине и тоже сделали операцию по ее удалению.

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39-летняя Хлоя Кардашьян показала вмятину, оставшуюся на ее щеке после операции по удалению меланомы на лице. Она перенесла операцию в октябре 2022 года и теперь врач сообщил, что она здорова, пишет Mirror.

Звезда реалити-шоу сказала, что уже почти год "терпеливо" ждет, чтобы что-то сделать с отметкой. После разъяснений своего врача, Хлоя сделает косметические инъекции, чтобы увеличить объем этой области. "Для тех, кто не знает, у меня на лице был страх перед раком кожи", — рассказала она фанатам в Instagram . "Нам пришлось удалить опухоль на моей щеке, у меня осталась вмятина. Я определенно не жалуюсь, потому что в любой момент я предпочла бы иметь вмятину, чем меланому".

Хлоя теперь рассказала, что ей заполняют вмятину косметическими инъекциями.

"Кстати, я ждала более девяти месяцев, чтобы это заполнить. Терпение – это все, и, конечно, мы должны убедиться, что с медицинской точки зрения все безопасно", — сказала она. И добавила, что филлер не будет храниться вечно и что наполнение щек теперь "всегда будет чем-то", что ей придется делать, чтобы поддерживать гладкий вид. "На этих фотографиях я выгляжу безумной, но я просто рада, что мое лицо постепенно приходит в норму".

Также звезда поблагодарила своего хирурга из Беверли-Хиллз доктора Гарта Фишера за то, что тот удалил опухоль и оставил ей как можно меньший шрам. "Он не только удалил опухоль и позаботился о том, чтобы я полностью избавилась от рака, но и проделал чертовски блестящую работу, сделав мой шрам как можно меньшим и красивым", — сообщила она фанатам.

Кардашьян не только откровенно рассказала о своих проблемах со здоровьем, но и призвала своих поклонников регулярно проверяться на рак кожи. "Я никогда не предполагала, что это крошечное образование превратится в рак кожи, и я не могу понять, что могло бы случиться, если бы я не пошла к врачу, чтобы его осмотрел", — сказала она.

Страх перед онкологией она испытала еще в юном возрасте. В 19 лет врачи обнаружили у нее меланому на спине и тоже сделали операцию по ее удалению.

"Видимо я предрасположена к меланоме. Даже те, кто нет, должны постоянно проверять. Я наношу солнцезащитный крем каждый божий день, никто не освобожден от этих вещей. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно и регулярно проводите самообследование, а также ежегодные осмотры", — призвала своих поклонников звезда.

Напомним, 19 сентября Фокус сообщал, что семилетний сын Ким Кардашьян и Канье Уэста показал непристойный жест папарацци. Несмотря на то, что Ким отругала сына за неприличное поведение, он все равно повторил свою выходку.

Кроме этого Ким Кардашьян очень стыдно за поведение своего мужа Канье Уэста в Италии. По словам инсайдеров, звезда не знает, как объяснить детям поступки их отца.