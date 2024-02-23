Перевернулся и упал в песок: бездомный угнал самолет и приземлился на пляже (фото)

Луис Густаво Айрес угнал частный самолет и пролетел на нем почти 40 км прежде чем ему пришлось совершить экстренную посадку.

В США бездомный из Калифорнии угнал частный самолет стоимостью 150 тысяч долларов и приземлился на местном пляже. Об этом пишет The Independent.

50-летний Луис Густаво Айрес был арестован 8 февраля около пяти часов вечера после того, как он, предположительно, угнал летательный аппарат из аэропорта Пало-Альто и пролетел на нем 25 миль (40 км). Через некоторое время мужчине пришлось совершить экстренную посадку на пляже в Халф-Мун-Бей, в результате чего самолет перевернулся и коснулся земли носом.

После ареста Айрес рассказал следователям, что угнал самолет стоимостью 150 000 долларов, который не получил серьезных повреждений, чтобы показать правительству, что в аэропортах нет должной безопасности, сообщили в окружной прокуратуре округа Сан-Матео.

Американец смог попасть в самолет без ключа, протиснувшись через щель в ограждении по периметру аэропорта, которая была прорезана. Во время суда Айрес рассказал следователям, что научился летать в родной Бразилии.

Мужчина пролетел почти 40 км Фото: ABC News

Сотрудники полиции заявили, что при аресте у мужчины были найдены удостоверения личности еще трех человек. Ему были предъявлены обвинения в краже личных данных и угоне самолета, и он не признал себя виновным.

На первом судебном заседании Айрес заявил судье Ребекке Вудсон, что хочет представлять себя сам, но она отклонила его просьбу. Залог был установлен в размере 10 000 долларов. Предварительное слушание назначено на конец февраля.

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