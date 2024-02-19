Деньги не вернули: женщину на 26 неделе беременности не пустили на круизный лайнер (видео)

Робин Беттс забронировала трехдневное путешествие на лайнере Carnival Luminosa для своей дочери Кейли Фаррингтон в качестве подарка на день рождения.

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Компания Carnival не пустила пассажирку Кейли Фаррингтон из Австралии на борт круизного лайнера после того, как выяснилось, что она находится на 26 неделе беременности. Об этом сообщила в четверг, 15 февраля, австралийская телекомпания 9News в X (ранее Twitter).

Круизная линия отказалась вернуть деньги матери женщины, забронировавшей билет.

Робин Беттс забронировала трехдневный круиз вокруг Брисбена (Австралия) на лайнере Carnival Luminosa для своей дочери Кейли Фаррингтон в качестве подарка на день рождения. В сообщении не указано, когда должен был состояться круиз. Однако будущей мама было отказано в посадке на борт, поскольку она находилась на сроке более 24 недель, что нарушало условия перевозки Carnival.

"Можно подумать, что в круизах действуют те же правила, что и в полетах", — сказала Фаррингтон в интервью 9News.

Робин Беттс (слева) и ее дочь Кейли Фаррингтон (справа) Фото: 9 News

Издание отмечает, что правила полетов для беременных различаются между авиакомпаниями, но большинство авиакомпаний разрешают летать на сроке до 36 недель, некоторые из них требуют предоставить справку от врача.

"Мой акушер дал мне добро, но они все равно не пустили меня на борт", — сказала беременная австралийка, добавив, что их не проинформировали об этой политике в момент бронирования билетов.

Робин Беттс сказала, что потратила на круиз около 1 300 долларов США (почти 50 тысяч гривен), но сотрудники Carnival сказал ей, что она не получит возврата денег.

"Мы считаем, что это дискриминация по отношению к беременным женщинам", — добавила Беттс.

По данным 9News, другой пассажирке, которую назвали миссис Воргезе, также было отказано в посадке в тот же круиз из-за того, что она находилась более чем на 24 неделе беременности. Представитель Carnival заявил журналистам, что пассажирам было отказано в посадке для обеспечения безопасности и благополучия как матерей, так и их нерожденных детей.

"Круизные суда не оснащены оборудованием для дородового и раннего ухода за младенцами. Эта политика изложена как на сайте Carnival, так и в контракте на круиз", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что женщину сняли с рейса из-за чрезмерного посещения туалета. Джоанна Чиу рассказала, что оставила деньги на борту, а сотрудник авиакомпании отказался оплатить ее такси до отеля. Женщина отметила, что у нее было расстройство желудка, но она шла на поправку.

Также стало известно, что мужчина лопатой прокопал канал от реки к озеру. Эндрю Ховард выгреб со дна осадок и камни, а затем сложил их так, чтобы перекрыть естественный поток воды и перенаправить его в нужное ему русло.