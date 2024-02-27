"Извините": мясник перед закрытием своей лавки рассказал людям всю правду

Предприниматель Том Блейкмор извинился перед клиентами и персоналом и сказал, что чувствует себя так, будто подвел их.

Мясная лавка G.H. Porter Provisions в городе Ньюарк, что в английском графстве Ноттингемшир, закрывается из-за стремительного роста расходов на оплату счетов за электроэнергию. В связи с этим владелец заведения, открывшегося еще в 1890 году, написал трогательное письмо, в котором рассказал покупателям всю правду. Об этом пишет издание Mirror.

Предприниматель Том Блейкмор прежде всего извинился перед клиентами и персоналом и сказал, что чувствует себя так, будто подвел их.

По словам британца, только за последние 18 месяцев платежи за электроэнергию выросли с 600 до 3000 фунтов стерлингов в месяц, а цены на продукцию — на 150%, если сравнивать с предыдущим периодом. Он пытался повысить онлайн-продажи и расширить ассортимент продукции, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти бизнес.

"Простите, мне очень жаль, что пришлось закрыть магазин и подвести наших замечательных поставщиков, невероятных сотрудников и верных покупателей", — добавил мужчина, выразив благодарность городскому совету Ньюарка и руководству местного рынка за усилия, направленные на развитие торговли и поддержку независимых магазинов.

Кроме того, владелец мясной лавки похвалил своих "неутомимых" сотрудников, которые до последнего пытались удержать бизнес на плаву.

"Каждый из них сделал для магазина гораздо больше, чем я мог ожидать как работодатель. Они много работали на тяжелой физической работе за чуть больше чем минимальную зарплату. Сотрудники были лицом моего бизнеса, и я уверен, что люди в городе будут скучать по ним", — сказал Блейкмор и отметил, что может предоставить отличные рекомендации каждому из своих работников.

Бизнесмен написал трогательное письмо, в котором рассказал покупателям всю правду. Фото: Twitter

По словам бизнесмена, объем торговли в магазине резко сократился в последнее время, поскольку покупательная способность людей меняется на фоне кризиса стоимости жизни, в частности, заметно уменьшилось количество покупателей в будние дни.

Кроме того, он убежден, что закрытие подобных заведений "оставляет еще одну пустую дыру" на центральной улице города и уменьшает привлекательность Ньюарка для туристов и гостей.

Несмотря на печальный контекст, Том гордится тем, чего его команде удалось достичь за годы работы магазина.

"Я искренне верю, что без упорного труда и преданности делу мы бы закрылись много лет назад", — отметил он.

Напомним, ранее Фокус писал о 55-летней Джоди Томас из американского штата Массачусетс, которая получила неожиданный звонок из Франции. Неизвестный абонент сообщил, что нашел на пляже бутылку с ее письмом. Это было послание, которое женщина написала своему покойному отцу и выбросила в открытое море с борта рыболовецкого судна два года назад.

Кроме того, ученые благодаря компьютерной программе смогли прочитать одно из недоставленных 300 лет назад писем. Ящик с корреспонденцией принадлежал почтмейстеру Симону де Бриенну и его жене, почтмейстеру Мари Жермен.