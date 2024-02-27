Капсула времени: хозяева раскопали на своем участке вход в секретный тоннель (видео)

Друзья и знакомые предлагают домовладельцам превратить укрытие в игровую комнату или сдавать его в аренду, но они решили оставить все без кардинальных изменений.

Супруги из Великобритании сделали невероятное открытие во время весенних работ в своем саду. Женщина, которую зовут Бэкс, вместе со своим мужем решили перекопать свой участок и вдруг наткнулись на массивную каменную плиту. Заинтригованные находкой, они раскопали землю вокруг и увидели вход в подземный тоннель. Об этом пара рассказала на своей странице в TikTok.

Как выяснилось потом, это был вход в старое бомбоубежище времен Второй мировой войны. На опубликованном видео можно увидеть, как супруги спускаются по ступенькам, освещая путь фонариками. Далее они попадают в обложенную кирпичом комнату размером примерно в 15 квадратных метров. Там находится много вещей, датируемых 1940-ми годами: глиняная посуда, консервные банки, старые газеты, металлические инструменты и ловушки для крыс.

По словам Бекс, укрытие было построено для местных женщин и детей на случай бомбардировок во время войны. После окончания боевых действий вход в хранилище засыпали землей и закрыли тяжелой каменной плитой. Прошло почти 80 лет прежде чем кто-то снова попал внутрь.

"Тоннель заканчивается внизу дороги, но этот конец был засыпан. Единственный путь туда и обратно через наш сад", — добавляет британка.

Бэкс рассказывает, что фотографы неоднократно давали запрос на то, чтобы сфотографировать это помещение, поэтому они с мужем решили провести туда электричество.

Друзья и знакомые предлагают домовладельцам превратить укрытие в игровую комнату или сдавать его в аренду, но они решили оставить все без кардинальных изменений.

"Мы не очень хотим его менять, ведь это удивительная часть истории", — объясняет женщина.

Друзья и знакомые предлагают домовладельцам превратить укрытие в игровую комнату или сдавать его в аренду. Фото: TikTok

Опубликованное в TikTok видео быстро стало вирусным, собрав огромное количество просмотров, лайков и репостов. Пользователи сети активно комментируют увиденное в ролике.

"Пожалуйста, скажите, что вы сохраните этот бункер. Готов перекопать весь сад, чтобы найти что-то подобное у себя"

"Это действительно круто. Если бы я нашел нечто подобное на своем участке, то был бы на седьмом небе от счастья"

"Какая замечательная находка"

"Если все начнется, то приду к вам, чтобы быть в безопасности"

"Это идеальное мужское логово! Наверное, можно было бы сдавать его в аренду минимум за 2 тысячи в месяц"

"Самая крутая находка, которую я видел в TikTok за последнее время"

Напомним, ранее Фокус писал, что в живописной долине Верхний Дуле в Уэльсе выставлен на продажу "самый дешевый дом" в Великобритании. Его начальная цена составляет 0 фунтов стерлингов.

Кроме того, супруги из Великобритании купили за 150 тысяч фунтов полуразрушенный дом в ужасном состоянии, чтобы самостоятельно заняться его ремонтом и реконструкцией. Теперь их жилье оценивается вдвое дороже первоначальной цены.