Вернула свое: женщина проплыла 140 метров подо льдом без кислорода (видео)

Валентина Кафолла установила новый рекорд спустя всего несколько дней после того, как другая пловчиха проплыла 126 метров.

В Италии отважная пловчиха побила мировой рекорд, совершив фридайвинг под лед на расстояние 459 футов (140 метров). Об этом пишет UPI.

27-летняя Валентина Кафолла надела ярко-оранжевый гидрокостюм и другое специальное снаряжение, чтобы погрузиться под лед в Лаго-ди-Антерсельва (Италия). Ранее спортсменка установила рекорд по подледному фридайвингу без кислорода в 2017 году, но ее рекорд был побит японской пловчихой Ясуко Озеки, которая смогла преодолеть 413 футов (126 метров).

Валентина Кафолла, имеющая итальянское и хорватское гражданство, установила новый рекорд спустя всего несколько дней после того, как японка совершила свой заплыв, сообщила Всемирная подводная федерация.

Ранее Фокус сообщал, что рыбак поймал редкую рыбу и установил местный рекорд. Эмерсон Малхолл рассказал о том, как впервые увидел что-то необычного цвета в воде. Рыба почти не сопротивлялась, что было странно для мужчины.

"Когда я подцепил рыбу, я был в замешательстве, потому что она не сопротивлялась, как басс, за которым я обычно охочусь", — рассказал Малхолл. Затем американец увидел, как что-то ярко-желтого цвета показалось из воды.

Также стало известно, что парень рискнул жизнью ради фотографии с акулой. Попозировав с опасным морским хищником, мужчина помог вернуться животному в привычную для него среду обитания. Многие люди были удивлены его храбростью.