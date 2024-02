Не мог бросить свою любимую: мужчина вернулся к жизни после 50 минут клинической смерти

Первым словом, которое Бен Уилсон произнес, придя в себя, было имя невесты, которая до последнего оставалась рядом с ним.

31-летний Бен Уилсон из города Барнсли, что в Великобритании, в прошлом году пережил длительную остановку сердца. Врачи не верили, что после этого мужчине удастся выжить, но на их глазах произошло настоящее чудо. Подробнее о его истории написало издание Metro.

"Парамедики, которые приехали по вызову, сказали мне, что все плохо. В течение 50 минут они 11 раз применили дефибриллятор, прежде чем у него появилось сердцебиение", — рассказывает невеста Бена, 27-летняя Ребекка Холмс.

Медики решили ввести пациента в искусственную кому и сразу предупредили его родных и близких, что шансов на то, что он выживет, крайне мало.

Однако Ребекка не теряла надежды: она постоянно была рядом с Беном, разговаривала с ним, напевала их любимую песню "Dream a Little Dream of Me", разбрызгивала в палате свои духи и обнимала плюшевого мишку с надписью "Люблю тебя до Луны и обратно" — трогательный подарок от любимого.

Женщина твердо убеждена, что именно ее любовь помогла любимому выжить. Видимо, так и есть, ведь первым словом, которое мужчина произнес, придя в себя, было "Ребекка".

"Я все время была рядом и говорила, что люблю его. Некоторые исследования подтверждают, что любовь помогает человеку выжить", — добавляет она.

После 5 недель комы и 14 недель тяжелой и изнурительной реабилитации Бен наконец вернулся домой. Мужчина перенес несколько сердечных приступов, почечную недостаточность и осложнения с дыханием.

Бен перенес несколько сердечных приступов, почечную недостаточность и осложнения с дыханием. Фото: Glen Minikin

Врачи говорят, что нездоровый образ жизни Уилсона, связанный с играми, курением и неправильным питанием, сыграл крайне негативную роль. Так что теперь британец намерен изменить свои привычки и в полной мере воспользоваться вторым шансом на жизнь.

Доктор Дженнифер Хилл поблагодарила коллег за мастерство и проявленный профессионализм, а также пожелала пациенту здоровья.

"Мы рады слышать, что у Бена все хорошо. Его выздоровление поразило нас, учитывая серьезность состояния, в котором его госпитализировали. То, что он достиг такого значительного прогресса, свидетельствует о мастерстве медиков из всей системы здравоохранения в регионе, а также о его решимости и стойкости", — заявила она.

Бен и его невеста также очень благодарны врачам за помощь. В ближайшем будущем влюбленные планируют сыграть свадьбу.

В ближайшем будущем влюбленные планируют сыграть свадьбу. Фото: Glen Minikin

Кстати, это уже не первая подобная история. Ранее Фокус писал о писательнице Лорен Канадей, которая вернулась к жизни клинической смерти и рассказала, что чувствовала все это время.

Кроме того, мы рассказывали о 90-летней бразильянке Норме Силвейр да Силва, которая попала в заголовки масс-медиа после "воскрешения из мертвых".