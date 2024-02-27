Чудом выжил: мужчина нашел девятимесячного младенца посреди кукурузного поля (фото)

Аноча Чуи услышал плач ребенка. Подойдя ближе, он заметил, что из брошенной в хижине синей сумки высунулась рука новорожденного ребенка.

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36-летний монтажник солнечных панелей из Таиланда нашел девятимесячного младенца посреди кукурузного поля и спас его. Об этом пишет The Thaiger.

Аноча Чуи первым обнаружил ребенка и немедленно сообщил о случившемся городским властям, что помогло специальным службам и медицинским работникам быстро среагировать на ситуацию. Мужчина проводил установку фонарей на солнечных батареях для клиента в районе Сида провинции Накхонратчасима, когда заметил, что из синей заплечной сумки показалась рука новорожденного ребенка.

Получив сообщение, сотрудники правоохранительных органов и спасатели поспешили на место происшествия. Они обнаружили, что младенец, завернутый в одежду взрослого размера, лежит внутри синей сумки. Они отметили, что он чудом остался жив. Благодаря быстрой координации действий он был доставлен в больницу Суенг Санг для оказания неотложной помощи.

Сейчас ребенок находится под присмотром врачей Фото: KhaoSod

Позже Аноча Чуи, рассказал о событиях, приведших к находке. Во время работы он услышал плач ребенка, доносившийся из хижины на кукурузном поле. Подойдя ближе, он заметил частично расстегнутую синюю сумку и руку ребенка, протянутую к нему. Удивленный мужчина поспешил позвонить в больницу и полицию.

По оценкам медицинского персонала больницы, возраст ребенка составляет около 39 недель. Сейчас он находится под присмотром врачей, и, как сообщается, его здоровье в порядке и не вызывает никаких нареканий.

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