Женщину с невероятными габаритами и яркой внешностью называют "живым Халком" (фото)

Татуированная брюнетка с впечатляющим телосложением убеждена, что большинство мужчин не смогли бы с ней справиться.

34-летняя бодибилдерша из Нидерландов Джеки Корн, которая прославилась в социальных сетях как "женщина-Халк", устала от чрезмерного внимания со стороны мужчин. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram, где на нее подписано более 48 тысяч человек.

Татуированная брюнетка с впечатляющим телосложением часто делится фотографиями и роликами со своих тренировок и выступлений в реслинге, тем самым вдохновляя других женщин на установление рекордов.

"Незнакомцы часто спрашивают меня, хочу ли я встретиться за деньги. Также получаю сообщения с просьбой поцеловать мне руки или сфотографировать ноги. Даже предлагают жениться, но я этого не понимаю. Как можно просто написать "Я хочу жениться на тебе", будто это не имеет никакого значения? Не могу с этим смириться, потому что придерживаюсь традиционных взглядов. Хотя и ценю внимание, но любезно отказываюсь", — рассказывает женщина.

К тому же Джеки убеждена, что большинство мужчин не смогли бы с ней справиться. Она шутит, что некоторые ухажеры, возможно, даже немного ее боятся, ведь она физически очень сильная и может на ринге "положить любого".

Джеки убеждена, что большинство мужчин не смогли бы с ней справиться. Фото: Instagram

На одном из последних фото, опубликованных в Instagram, показано, как бодибилдерша тренируется в спортзале.

В комментариях подписчики расхвалили ее за отличную физическую форму и внешний вид.

"Сила! Я бы упал в обморок после первого же мощного удара"

"Ты та самая женщина-Халк"

"Идеальное сочетание силы и красоты"

"Они до смерти боятся тебя"

"У меня нет слов"

"Подруга, ты просто великолепна"

"Ты прекрасно выглядишь… Что мне сделать, чтобы ты меня подняла?"

На одном из последних фото, опубликованных в Instagram, показано, как бодибилдерша тренируется в спортзале. Фото: Instagram На одном из последних фото, опубликованных в Instagram, показано, как бодибилдерша тренируется в спортзале. Фото: Instagram

Сейчас бодибилдерша мечтает принять участие в соревнованиях по реслингу компании WWE и пытается связаться с профессиональными реслирами, но пока безрезультатно.

Корн остается оптимисткой и верит, что однажды сможет поразить зрителей своей силой в одном из популярных телевизионных шоу.

Бодибилдерша мечтает принять участие в соревнованиях по реслингу компании WWE Фото: Instagram

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