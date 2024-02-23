Бабушка сделала тату в 98 лет после того, как услышала "последние слова" внука (фото)

Пенсионерка надеется, что ее история вдохновит других людей не стесняться просить о помощи в сложных жизненных ситуациях.

Related video

98-летняя Винифред Пиннер из Бирмингема, что в Великобритании, решила сделать свою первую татуировку в память о покойном внуке, а также, чтобы привлечь внимание общества к проблемам с психическим здоровьем, пишет издание ВВС.

Идея сделать татуировку возникла у пенсионерки после того, как ее 34-летний внук Джейми покончил жизнь самоубийством в сентябре прошлого года. Перед тем в течение десяти лет он страдал депрессией и часто делился своими переживаниями с семьей.

"На Новый год, вспоминая Джейми, мне вдруг послышалось, будто он смеется надо мной и шутит. Я сказала: "Ладно, я сделаю тату с твоим именем!". Как будто услышала в ответ: "Глупая старая няня!". Так и появилась эта идея", – рассказывает Винифред.

Интересно, что другая ее внучка, Джемма, уже 10 лет работает в тату-салоне. Для девушки не было проблемой разработать дизайн будущего рисунка для своей бабушки и нанести его. Узор получился довольно простым, но с глубоким смыслом: большое черное сердце, инициалы покойного Джейми и меньшее красное сердце внутри.

Узор получился довольно простым, но с глубоким смыслом: большое черное сердце, инициалы покойного Джейми и меньшее красное сердце внутри. Фото: Winifred Pinner

"Ощущения были невероятными, гораздо лучше, чем я ожидала. Приятно, что это сделала именно Джемма, потому что с кем-то другим было бы немного неловко", – признается 98-летняя женщина.

Миссис Винифред надеется, что ее история вдохновит других людей не стесняться просить о помощи в сложных жизненных ситуациях.

"Не бойтесь говорить о своих проблемах, поддержка существует! Будьте смелыми и обращайтесь за помощью к специалистам", – призывает она.

Напомним, ранее Фокус писал о туристке Кейт, которая сделала красивое тату на арабском языке, но зря не поинтересовалась переводом. Путешественница объяснила, что увидела такую же надпись на рынке в Марокко. В комментариях под ее видео пользователи начали насмехаться и иронизировать.

Также мы рассказывали о многодетной маме из Британии Мелиссе Слоан – самопровозглашенной "тату-наркоманке", которая обычно делает по три нательных рисунка каждую неделю, но сейчас женщина запретила себе наносить очередной знак.