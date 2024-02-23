Бабуся зробила тату в 98 років після того, як почула "останні слова" онука (фото)

Пенсіонерка сподівається, що її історія надихне інших людей не соромитися просити про допомогу в складних життєвих ситуаціях.

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98-річна Вініфред Піннер з Бірмінгема, що у Великій Британії, вирішила зробити своє перше татуювання в пам'ять про покійного онука, а також, щоб привернути увагу суспільства до проблем з психічним здоров'ям, пише видання ВВС.

Ідея зробити татуювання виникла у пенсіонерки після того, як її 34-річний онук Джеймі покінчив життя самогубством у вересні минулого року. Перед тим впродовж десяти років він страждав на депресію й часто ділився своїми переживаннями з родиною.

"На Новий рік, згадуючи Джеймі, мені раптом почулося, ніби він сміється з мене та жартує. Я сказала: "Гаразд, я зроблю тату з твоїм іменем!". Ніби почула у відповідь: "Дурна стара няня!". Так і з’явилася ця ідея", – розповідає Вініфред.

Цікаво, що інша її онука, Джемма, вже 10 років працює у тату-салоні. Тож для дівчини не було проблемою розробити дизайн майбутнього малюнка для своєї бабусі та нанести його. Візерунок вийшов досить простим, але з глибоким сенсом: велике чорне серце, ініціали покійного Джеймі та менше червоне серце всередині.

Візерунок вийшов досить простим, але з глибоким сенсом: велике чорне серце, ініціали покійного Джеймі та менше червоне серце всередині. Фото: Winifred Pinner

"Відчуття були неймовірними, набагато краще, ніж я очікувала. Приємно, що це зробила саме Джемма, бо з кимось іншим було б трохи ніяково", – зізнається 98-річна жінка.

Місис Вініфред сподівається, що її історія надихне інших людей не соромитися просити про допомогу в складних життєвих ситуаціях.

"Не бійтеся говорити про свої проблеми, підтримка існує! Будьте сміливими й звертайтеся по допомогу до фахівців", – закликає вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про туристку Кейт, яка зробила красиве тату арабською мовою, але дарма не поцікавилась перекладом. Мандрівниця пояснила, що побачила такий самий напис на ринку в Марокко. У коментарях під її відео юзери почали насміхатися та іронізувати.

Також ми розповідали про багатодітну маму з Британії Мелісу Слоан – самопроголошену "тату-наркоманку", яка зазвичай робить по три натільні малюнки щотижня, але наразі жінка заборонила собі наносити черговий знак.