Три раза за четыре недели: землетрясение "преследуют" небольшую деревню (фото)

На данный момент было зарегистрировано восемь подземных толчков рядом с поселением, в котором живет чуть больше 300 человек. Три последних довели общее число до одиннадцати.

Деревня Моверн в Шотландском нагорье (Великобритания) является очагом землетрясений. 320 местных жителей часто страдают от подземных толчков. Недавно их покой был нарушен три раза за последние четыре недели. Об этом пишет Daily Star.

Деревня стала эпицентром сейсмической активности в Великобритании в последний месяц. Первый подземный толчок был зафиксирован Британской геологической службой (BGS) 1 февраля и составил 2,8 балла по шкале Рихтера примерно в 18:34, второй — 1,4 балла — произошел всего несколько минут спустя, в 19:06.

Третий толчок произошел вчера рано утром (27 февраля) в 05:56 утра и составил 1,4 балла по шкале Рихтера. Оно ощущалось на глубине около восьми километров. Точное место зафиксированного землетрясения находилось недалеко от дороги Сингл-Файл, ведущей в Морверн, хотя в этом районе нет ничего, кроме холмов и рек.

"В Великобритании происходит около 300 землетрясений в год, и северо-запад Шотландии — одно из самых активных мест. Мы живем на динамичной планете, здесь движется множество плит. В горных породах возникают напряжения, земная кора движется, и в Великобритании время от времени напряжение превышает прочность породы, и происходит небольшое землетрясение", — говорил об этом районе в начале этого года Дэвид Галлоуэй, сейсмолог из BGS.

Большинство землетрясений в Шотландии происходит вблизи линии протяженностью около 135 миль вдоль западного побережья Фото: Google Maps

Сотрудники Британской геологической службы также подтвердили, что большинство землетрясений в Шотландии происходит вблизи линии протяженностью около 135 миль вдоль западного побережья, включая Моверн. На данный момент было зарегистрировано восемь землетрясений в деревне с начала декабря 2023 года, а три последних довели общее число до 11.

На западном побережье за последние 60 дней было зафиксировано более 25 землетрясений. BGS утверждает, что есть и другие очаги. Самое сильное землетрясение, когда-либо зарегистрированное в Шотландии, произошло в ноябре 1880 года. Тогда когда в Аргайле был зафиксирован толчок силой 5,2 балла по шкале Рихтера.

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