Огромный "город" посреди моря, в котором живут люди, может уйти под воду (фото)

Постройка на воде когда-то была историческим памятником архитектуры, но теперь превратилась в мрачную тень былого величия. Из 300 км дорог пригодными остались только 45.

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Огромный "город" Нефтяные Камни, находится в Каспийском море, примерно в 40 км от побережья Азербайджана, который около 2 тысяч людей называют своим домом, скоро может оказаться под водой. Об этом пишет Daily Star.

Необычное поселение появилось в 1949 году в составе тогдашнего Советского Союза и получило звание первой в истории морской нефтяной платформы. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Считается, что весь "город" занимает около 27 км, а одна из его буровых установок построена прямо на затонувших кораблях.

Пока будущее "города" остается неизвестным. То, что когда-то было историческим памятником архитектуры, теперь превратилось в мрачную тень былого величия. Под "городом" находится большой нефтяной пласт, поэтому Нефтяные Камни были построены именно там. Как сообщает UniLad, это поселение позволило начать работы по добыче нефти по приказу Сталина.

Одна из буровых установок построена прямо на затонувших кораблях Фото: 1997 Reza

Издание отмечает, что на пике добычи нефти здесь находилось 2000 буровых платформ и это разительный контраст с тем, что представляет собой поселение сегодня. Из 300 км дорог, построенных когда-то, сейчас пригодными для использования остаются только 45 км. Кроме того, в результате наводнения, произошедшего более десяти лет назад, некоторые жилые дома оказались затопленными аж до второго этажа. Несмотря на это, в "городе" до сих пор живут и работают около 2 000 человек.

По состоянию на 2012 год рабочие на Нефтяных Камнях зарабатывали 130 долларов в месяц в два раза больше, чем те, кто занимался той же работой на материке.

"Затопленные стальные конструкции представляют угрозу для судоходства, повсюду утечки нефти, а оборудование разваливается на части. Демонтаж "Neft Dashlari", вероятно, обойдется дороже, чем простое сокращение добычи нефти. Для правительства это место по-прежнему является гордым, тщательно охраняемым секретом, каким оно было в советские времена. Иностранцам до сих пор очень сложно попасть в город, который даже не отображается на Google Maps", — писало тогда издание Der Spiegel

В городе по прежнему живет около 2 тысяч человек Фото: 1997 Reza

Ожидается, что залежи нефти под Нефтяными Камнями сохранятся еще только 10 лет, а это значит, что "город" в конце концов станет ненужным.

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Также стало известно, что в Англии не могут продать "самый одинокий дом". Коттедж был построен для железнодорожников в 1940-х годах. Последние владельцы получали электричество от ветряной мельницы, а воду возили на трейлере.