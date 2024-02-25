Величезне "місто" посеред моря, в якому живуть люди, може піти під воду (фото)

Споруда на воді колись була історичною пам'яткою архітектури, але тепер перетворилася на похмуру тінь колишньої величі. Із 300 км доріг придатними залишилися тільки 45.

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Величезне "місто" Нафтове Каміння, розташоване в Каспійському морі, приблизно за 40 км від узбережжя Азербайджану, яке близько 2 тисяч людей називають своєю домівкою, скоро може опинитися під водою. Про це пише Daily Star.

Незвичайне поселення з'явилося 1949 року у складі тодішнього Радянського Союзу й отримало звання першої в історії морської нафтової платформи. Його навіть занесли до Книги рекордів Гіннесса.

Вважається, що все "місто" займає близько 27 км, а одна з його бурових установок побудована прямо на затонулих кораблях.

Поки що майбутнє "міста" залишається невідомим. Те, що колись було історичною пам'яткою архітектури, тепер перетворилося на похмуру тінь колишньої величі. Під "містом" знаходиться великий нафтовий пласт, тому Нафтові Камені були побудовані саме там. Як повідомляє UniLad, це поселення дало змогу розпочати роботи з видобутку нафти за наказом Сталіна.

Одну з бурових установок побудовано просто на затонулих кораблях Фото: 1997 Reza

Видання зазначає, що на піку видобутку нафти тут перебувало 2000 бурових платформ і це разючий контраст із тим, що являє собою поселення сьогодні. З 300 км доріг, побудованих колись, зараз придатними для використання залишаються тільки 45 км. Крім того, внаслідок повені, що сталася понад десять років тому, деякі житлові будинки виявилися затопленими аж до другого поверху. Попри це, у "місті" досі живуть і працюють близько 2 000 осіб.

Станом на 2012 рік робітники на Нафтових Каміннях заробляли 130 доларів на місяць удвічі більше, ніж ті, хто займався тією ж роботою на материку.

"Затоплені сталеві конструкції становлять загрозу для судноплавства, всюди витоки нафти, а обладнання розвалюється на частини. Демонтаж "Neft Dashlari", ймовірно, обійдеться дорожче, ніж просте скорочення видобутку нафти. Для уряду це місце, як і раніше, є гордим секретом, який ретельно охороняють, яким воно було в радянські часи. Іноземцям досі дуже складно потрапити в місто, яке навіть не відображається на Google Maps", — писало тоді видання Der Spiegel.

У місті, як і раніше, живе близько 2 тисяч осіб Фото: 1997 Reza

Очікується, що поклади нафти під Нафтовими Каміннями збережуться ще тільки 10 років, а це означає, що "місто" врешті-решт стане непотрібним.

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