"Не могла сдержаться": мать оделась как невеста на свадьбу своего сына-гея (фото)

Госпожа Джоди призналась, что самое главное для нее — это счастье детей.

На свадьбе американцев Джеффри и его избранника Жоао все внимание досталось маме жениха — госпоже Джоди. Вместо традиционного платья женщина решила надеть голубое бальное платье с диадемой и белыми перчатками. Ее фото в таком необычном наряде собрало более 2 миллионов просмотров в TikTok.

По словам матери, в приглашении на свадьбу ее сына был указан дресс-код "На сцену невесту", она восприняла это буквально и надела настоящее свадебное платье.

К слову, 36-летний Джеффри и 32-летний Жоао познакомились в приложении Tinder в 2020 году. Влюбленные хотели, чтобы их свадьба запомнилась гостям яркими и экстравагантными образами.

36-летний Джеффри и 32-летний Жоао познакомились в приложении Tinder в 2020 году. Фото: John Carrithers

На церемонию бракосочетания гей-пара выбрала классические черные костюмы, однако на банкете переоделась. В частности, Джеффри надел розовый бархатный пиджак с огромной бриллиантовой брошью, а его муж Жоао — белые брюки с пончо, украшенным блестками и бахромой.

"Моей мечтой всегда было увидеть женатых гостей в их собственных свадебных платьях. Две мои лучшие подруги даже надели свои старые платья со школьного выпускного — с лентами и блестками!" — говорит жених.

Однако больше всего внимания во время церемонии досталось именно маме Джеффри в необычном свадебном наряде.

"Я просто не смогла удержаться, когда увидела это замечательное голубое платье в магазине", — шутит Джоди и добавляет, что самое главное для нее — это счастье детей.

Напомним, ранее Фокус писал о девушке из Атланты, которая пошла на свидание с парнем и неожиданно узнала, что он гей. В ресторан, где они ужинали, зашел его бойфренд и устроил сцену.

Кроме того, свадьба в Китае закончилась грандиозным скандалом: жених отомстил неверной возлюбленной, публично продемонстрировав видео, на котором она изменяет ему с мужем своей беременной сестры.