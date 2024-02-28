Уже несколько дней берега Эльбы возле Гамбурга страдают от нашествия рукавчатых крабов (видео)

Специалисты утверждают, что эти ракообразные длиной около 8 см могут нанести огромный вред окружающей среде.

В Гамбурге местные жители жалуются на нашествие рукавчатых, или мохнаторуких, крабов, которые путешествуют по Эльбе в сторону города. Об этом пишет Bild.

Крабы небольших размеров появились на улицах Гамбурга около трех дней назад. Почему ракообразные появились в этом городе именно сейчас, до сих пор неясно. По одной из версий, им нужен разный уровень солености воды и поэтому они мигрируют в другие районы Эльбы.

"Невероятное количество крабов находится в движении. Если что-то встает у них на пути, они просто продолжают бежать по суше", — рассказывает рыбак Давид Беттхер из Гамбурга.

Рукавчатые крабы — что о них известно

Китайские рукавчатые, или мохнаторукие, крабы были завезены в европейские пресные водоемы в начале XX века.

Специалисты утверждают, что они могут нанести огромный вред окружающей среде: эти ракообразные длиной около 8 см живут в руслах рек, засоряют водные пути и разрушают рыболовные снасти своими острыми, как бритва, клешнями. Также есть опасения, что они могут поедать икру рыб и вытеснять местные виды в борьбе за ресурсы.

Напомним, ранее Фокус писал, что сотрудники службы охраны дикой природы в Северной Каролине (США) попросили местных жителей быть осторожными после того, как в одном из домов медведица вылезла из маленького вентиляционного отверстия..