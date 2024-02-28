28-летний мужчина месяцами притворялся медсестрой в больнице

На допросе самозванец рассказывал, что занимался волонтерством в медицинском учреждении, однако судья поставил под сомнение его версию.

28-летний Ли Вудс из Инверклайда (Шотландия) выдавал себя за медработника и незаконно проник в больницу Университета королевы Елизаветы в Глазго. Мужчина был одет в форму и атрибутику британской национальной системы здравоохранения NHS, пишет издание Daily Record.

Как выяснило следствие, с марта по июль 2023 года Вудс свободно передвигался по разным отделениям медучреждения, в частности детским отделением неотложной помощи и реанимацией. Мужчина свободно общался с персоналом и даже просил одолжить дезинфицирующее средство, пока его афера не была раскрыта одной из настоящих сотрудниц больницы.

На скамье подсудимых подозреваемый признал свою вину в нарушении общественного порядка. Судья Алан Маккей приговорил его к условному сроку в 3 месяца и приказал пройти психологическую экспертизу, запретив выдавать себя за медработника, носить соответствующую одежду или рассказывать посторонним лицам об "опыте" работы в больнице. За нарушение этих условий Вудсу грозит реальное заключение.

На допросе самозванец настаивал, что занимался волонтерством в больнице и имел право там находиться, однако судья поставил под сомнение его версию, поскольку это не объясняет наличие фальшивых документов, униформы и другой атрибутики.

Следующее заседание суда назначено на конец мая.

Напомним, ранее Фокус писал, что 24-летний Анупам Мадан Хандаре из штата Махараштра надел полицейскую форму, чтобы передать своей младшей сестре ответы на первый из целой серии выпускных экзаменов для 12-го класса.

Кроме того, тайскому продавцу курицы-гриль грозит 12 лет тюрьмы после того, как в октябре 2022 года его арестовали за выдачу себя за адвоката. Мужчина даже смог выиграть несколько дел в суде.