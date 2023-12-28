Пытался "выбить" $100 тысяч и притворялся фискалом: экс-разведчику объявили о новом подозрении

По версии следствия, Червинский выдавал себя за влиятельного чиновника Государственной фискальной службы и обещал вернуть задержанную партию табака в обмен на крупную сумму. Ранее его обвиняли в проведении самовольной операции в Кировоградской области, которая привела к гибели людей.

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Украинскому экс-разведчику Роману Червинскому предъявлено подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Отметим, что в связи с тайной следствия имя подозреваемого не раскрывают, однако, по данным издания "Бабель", речь идет непосредственно о Романе Червинском.

По версии следствия, в июле 2020 года Червинский, вместе с другими лицами, пытался завладеть 100 тысячами долларов предпринимателя. Он выдавал себя за влиятельного чиновника Государственной фискальной службы и обещал вернуть задержанную партию табачных изделий, если предприниматель передаст эти средства служащим фискальной и налоговой служб.

Фото: Офис генерального прокурора

Досудебным расследованием занимается следственное управление ГУНП в Киеве.

Чем известен экс-разведчик Червинский

Это уже второе подозрение, которое предъявлено Червинскому в этом году. В апреле ему было объявлено подозрение в превышении военных полномочий по делу о ракетном ударе России по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области.

Так, 23 июля 2022 года Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области, в результате которого погибли два работника охраны трансформаторной подстанции и один военный. Еще 19 человек получили ранения. Были полностью уничтожены 2 боевых истребителя ВС ВСУ, получили значительные повреждения взлетная полоса и другая техника.

По версии следствия, и.о. командира инициировал обстрел аэродрома российскими вооруженными силами своими несанкционированными действиями. По материалам дела, Червинский и соучастники самовольно планировали "спецоперацию" с целью захвата военного воздушного судна РФ. Утверждается, что они предполагали, что российский пилот согласится перейти на сторону Украины.

По данным представителей спецслужб, Червинский осуществил эту "операцию" без согласования с СБУ и соответствующими государственными органами.

25 апреля ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на 60 суток.