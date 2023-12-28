Намагався "вибити" $100 тисяч і прикидався фіскалом: ексрозвіднику оголосили про нову підозру

За версією слідства, Червінський видавав себе за впливового чиновника Державної фіскальної служби та обіцяв повернути затриману партію тютюну в обмін на велику суму. Раніше його звинувачували в проведенні самовільної операції в Кіровоградській області, яка призвела до загибелі людей.

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Українському ексрозвіднику Роману Червінському висунуто підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Про це 28 грудня повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Зазначимо, що у зв'язку з таємницею слідства ім'я підозрюваного не розкривають, однак, за даними видання "Бабель", ідеться безпосередньо про Романа Червінського.

За версією слідства, у липні 2020 року Червінський, разом з іншими особами, намагався заволодіти 100 тисячами доларів підприємця. Він видавав себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби та обіцяв повернути затриману партію тютюнових виробів, якщо підприємець передасть ці кошти службовцям фіскальної та податкової служб.

Фото: Офіс генерального прокурора

Досудовим розслідуванням займається слідче управління ГУНП у Києві.

Чим відомий ексрозвідник Червінський

Це вже друга підозра, яку пред'явлено Червінському цього року. У квітні йому було оголошено підозру в перевищенні військових повноважень у справі про ракетний удар Росії по аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області.

Так, 23 липня 2022 року Збройні сили Росії завдали удару по аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області, внаслідок якого загинули два працівники охорони трансформаторної підстанції та один військовий. Ще 19 осіб отримали поранення. Було повністю знищено 2 бойових винищувачі ЗС ЗСУ, зазнали значних пошкоджень злітна смуга та інша техніка.

За версією слідства, в.о. командира ініціював обстріл аеродрому російськими збройними силами своїми несанкціонованими діями. За матеріалами справи, Червінський і співучасники самовільно планували "спецоперацію" з метою захоплення військового повітряного судна РФ. Стверджується, що вони припускали, що російський пілот погодиться перейти на бік України.

За даними представників спецслужб, Червінський здійснив цю "операцію" без узгодження з СБУ та відповідними державними органами.

25 квітня йому обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 60 діб.