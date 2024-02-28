Завис над землей: украинские военные заметили необычный объект в небе (видео)

Размер и форма таинственного объекта остаются загадкой, но высота, на которой находился беспилотник, указывает на то, что он может быть чем-то большим, находящимся на расстоянии более 48 км.

В Украине военные сняли на камеру дискообразный и абсолютно бесшумный необычный летающий объект в небе над зоной боевых действий. Об этом пишет Daily Mail.

Кадрами поделились бойцы 406-го батальона. В феврале они запечатлели необычный объект в небе с помощью квадрокоптера с тепловизионным видением.

"Что это за х…? Почему он не двигается?" — слышно голос за кадром.

Хотя размер и форма объекта остаются загадкой, но высота, на которой находился беспилотник, указывает на то, что видимый объект может быть чем-то большим, находящимся на расстоянии более 30 миль (48 км).

Размер и форма объекта остаются загадкой Фото: Daily Mail

Жуткие кадры были сняты 406-м батальоном в этом месяце с помощью одного из более чем 300 квадрокоптеров с тепловизионным видением, которые ВСУ использует для защиты страны от вторжения России. Отмечается, что объект в небе был теплее окружающей среды, хотя красное "сообщение об ошибке" на интерфейсе управления беспилотника делает ключевые детали невыясненными.

"Это НЛО, несомненно. Оно остается на месте, на экране. Увеличьте масштаб. Оно стоит на месте, вы видите?" — слышно обсуждение военных за кадром.

Загадочный воздушный объект, пока не опознанный, имеет поразительное сходство с "Багдадским фантомом" — худым цилиндрическим объектом, замеченным над Ираком в мае 2022 года инфракрасной "тепловой" камерой беспилотника Reaper ВВС США.

Объект в небе был теплее окружающей среды Фото: Daily Mail

Представитель компании-производителя дронов Mavic DJI отметил, что, хотя он не может дать точный ответ, вероятная причина загадочного явления — это ошибка в оборудовании.

В то же время некоторые скептики в сети предполагают, что изображение на видео может быть явлением, известным как "Фата Морганы". Мираж, названный в честь волшебницы из легенды о короле Артуре, возникает, когда верхний слой теплого и нижний холодного воздуха создают "атмосферный канал", который преломляет или искривляет свет, создавая отражения в воздухе.

"Это может быть просто оптическая иллюзия съемки чего-то на водоеме. Конечно, это всего лишь пара секунд, как обычно", — написал один из пользователей Reddit.

Однако остается неизвестным, было ли видео с НЛО 406-го батальона записано возле большого водоема, и в 17-секундном ролике не видно ничего, кроме внутренней географии.

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