Подвесной перевернутый "небоскреб будущего" будет свисать с астероида (фото)

Башня Аналемма станет самым высоким сооружением в мире и достигнет 32 км. Конструкция будет прикреплена к астероиду несколькими тросами высокой прочности, которые будут свисать вниз.

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Новый небоскреб может поднять человечество выше, чем когда-либо прежде — в буквальном смысле. Архитектурное бюро из Нью-Йорка предлагает построить уникальную многоэтажную конструкцию, которая будет брать начало в самом космосе. Об этом пишет The Mirror.

Строение может стать самым высоким в мире. Проектировщики рассчитывают, что его можно будет подвесить к астероиду и будет медленно вращаться между Нью-Йорком и Южной Америкой каждый день.

Башня Аналемма, придуманная архитектурным бюро Clouds, станет самым высоким сооружением в мире и достигнет 32 километров. Это далеко в стратосфере и чуть ниже Международной космической станции.

Конструкция будет прикреплена к астероиду несколькими тросами высокой прочности, которые будут свисать вниз. Согласно диаграммам, которые, судя по всему, не совсем соответствуют масштабу, она будет находиться на высоте всего нескольких тысяч метров над землей.

"Analemma перевернула традиционную схему с фундаментом на земле, вместо этого здание использует опорой космический объект, к которому подвешивается башня. Эта система называется Универсальной орбитальной системой поддержки (UOSS). Выведя на орбиту над Землей крупный астероид, можно опустить на поверхность Земли высокопрочный трос, на который можно подвесить сверхвысокую башню. Поскольку эта новая типология башен подвешена в воздухе, ее можно построить в любой точке мира и доставить в конечное место", — говорится на сайте компании.

Небоскреб будет брать свое начало в космосе Фото: cloudsao.com

Проект предусматривает строительство башни в Дубае до того, как она будет выведена на орбиту над Нью-Йорком. По словам Clouds, дубайские архитекторы не только мастера строительства высоких зданий, они построили самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа, но и значительно дешевле, чем работники любой нью-йоркской фирмы.

Издание отмечает, что навигация к башне и от нее будет осуществляться в самых медленных точках ее орбиты — вершинах восьмерки, которые расположены в Нью-Йорке и у побережья Южной Америки. Судя по диаграммам, люди будут добираться к башне и от нее на вертолетах или других воздушных транспортных средствах.

Башня Аналемма была придумана архитектурным бюро Clouds Фото: cloudsao.com

Примерно на две трети высоты башни находятся жилые помещения, а под ними — сады, офисные помещения и другие удобства, например, магазины. Выше, в более непригодных для жизни зонах, где уровень кислорода будет сильно понижен, будут находиться памятники, погребальный храм и другие помещения. Все это будет соединяться магнитными лифтами.

Продолжительность светового дня будет зависеть от высоты здания.

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