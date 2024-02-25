Підвісний перевернутий "хмарочос майбутнього" звисатиме з астероїда (фото)

Вежа Аналемма стане найвищою спорудою у світі й сягатиме 32 км. Конструкцію буде прикріплено до астероїда кількома тросами високої міцності, які звисатимуть донизу.

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Новий хмарочос може підняти людство вище, ніж будь-коли раніше — в буквальному сенсі. Архітектурне бюро з Нью-Йорка пропонує побудувати унікальну багатоповерхову конструкцію, яка братиме початок у самому космосі. Про це пише The Mirror.

Будова може стати найвищою у світі. Проєктувальники розраховують, що її можна буде підвісити до астероїда і вона повільно обертатиметься між Нью-Йорком і Південною Америкою щодня.

Вежа Аналемма, вигадана архітектурним бюро Clouds, стане найвищою спорудою у світі та сягне 32 кілометри. Це далеко в стратосфері й трохи нижче за Міжнародну космічну станцію.

Конструкцію буде прикріплено до астероїда кількома тросами високої міцності, які звисатимуть донизу. Згідно з діаграмами, які, судячи з усього, не зовсім відповідають масштабу, вона перебуватиме на висоті лише кількох тисяч метрів над землею.

"Analemma перевернула традиційну схему з фундаментом на землі, замість цього будівля використовує опорою космічний об'єкт, до якого підвішується вежа. Ця система називається Універсальною орбітальною системою підтримки (UOSS). Вивівши на орбіту над Землею великий астероїд, можна опустити на поверхню Землі високоміцний трос, на який можна підвісити надвисоку вежу. Оскільки ця нова типологія веж підвішена в повітрі, її можна побудувати в будь-якій точці світу і доставити в кінцеве місце", — йдеться на сайті компанії.

Хмарочос братиме свій початок у космосі Фото: cloudsao.com

Проєкт передбачає будівництво вежі в Дубаї до того, як вона буде виведена на орбіту над Нью-Йорком. За словами Clouds, дубайські архітектори не тільки майстри будівництва високих будівель, вони побудували найвищу будівлю у світі, Бурдж-Халіфа, а й значно дешевші, ніж працівники будь-якої нью-йоркської фірми.

Видання зазначає, що навігація до вежі та від неї здійснюватиметься в найповільніших точках її орбіти — вершинах вісімки, що розташовані в Нью-Йорку та біля узбережжя Південної Америки. Судячи з діаграм, люди добиратимуться до вежі та від неї на вертольотах або інших повітряних транспортних засобах.

Вежа Аналемма була придумана архітектурним бюро Clouds Фото: cloudsao.com

Приблизно на дві третини висоти вежі розташовані житлові приміщення, а під ними — сади, офісні приміщення та інші зручності, наприклад, магазини. Вище, у більш непридатних для життя зонах, де рівень кисню буде сильно знижений, будуть розташовані пам'ятники, похоронний храм та інші приміщення. Усе це буде з'єднуватися магнітними ліфтами.

Тривалість світлового дня залежатиме від висоти будівлі.

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