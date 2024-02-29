"Ненавидит весь город": свекровь со свекром наняли бандитов, чтобы сорвать свадьбу своего сына

Консервативная семья жениха не восприняла его избранницу, Александру, из-за ее скромного происхождения.

Свадьбу молодоженов из города Сьюдад-Обрегон, что в Мексике, испортили родители жениха, которые прибегли к жестоким и аморальным поступкам, чтобы помешать женитьбе сына. Детали этой истории раскрыты на тематическом форуме в Reddit.

Все началось с того, что богатая семья жениха не восприняла его девушку, Александру, из-за ее скромного происхождения, решив, что она хочет только денег. Несмотря на долгие отношения влюбленных, родители парня постоянно травили его избранницу, угрожая ей и пытаясь подкупить.

Когда же пара объявила о помолвке, мать жениха симулировала сердечный приступ, обвиняя в этом Александру и требуя от нее компенсации за лечение.

Несмотря на долгие отношения влюбленных, родители парня постоянно травили его избранницу, угрожая ей и пытаясь подкупить. Фото: Reddit

В день свадьбы, назначенный на 18 февраля, свекор и свекровь так и не появились на праздновании, но без их участия не обошлось. В разгар церемонии неизвестные облили невесту красной краской, испортив ее свадебное платье. Как выяснилось позже, хулиганов наняли неугомонные родители жениха.

Кроме того, они анонимно донесли полиции о наличии наркотиков на мероприятии. К счастью, правоохранители, прибывшие по вызову, так никого и не арестовали.

В разгар церемонии неизвестные облили невесту красной краской, испортив ее свадебное платье. Фото: Reddit В разгар церемонии неизвестные облили невесту красной краской, испортив ее свадебное платье. Фото: Reddit

Интересно, что после свадьбы этот кошмар не закончился. Перед медовым месяцем родственники спрятали паспорт и визу жениха, пытаясь сорвать поездку, но молодожены все же отправились в путешествие.

Местные жители, чтобы поддержать влюбленных, забросала дом их обидчиков яйцами.

"Их ненавидит весь город", — написал один из пользователей Reddit.

Хулиганов наняли неугомонные родители жениха. Фото: Reddit

Напомним, ранее Фокус писал, что на гей-свадьбе американцев Джеффри и его избранника Жоао все внимание досталось маме жениха — госпоже Джоди. Вместо традиционного платья женщина решила надеть голубой бальный наряд с диадемой и белыми перчатками.

Кроме того, свадьба в Китае закончилась грандиозным скандалом: жених отомстил неверной возлюбленной, публично продемонстрировав видео, на котором она изменяет ему с мужем своей беременной сестры.