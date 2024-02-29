Пассажир падающего вертолета сделал откровенное заявление на прощание, потому что не надеялся выжить

Несмотря на сильные повреждения вертолета, все шесть человек на борту выжили, однако их пришлось спасать с помощью автоподъемников и спецтехники.

В колумбийском городе Медельин произошла ужасная авиакатастрофа. Туристический вертолет компании Helitaxis, на борту которого находилось шесть человек, неожиданно упал на крышу здания через несколько минут после взлета. Об этом пишет издание Daily Mail.

На любительском видео, опубликованном в сети, можно увидеть, как вертолет внезапно наклонился в сторону и на большой скорости полетел в направлении здания офисного центра. Люди на улице с ужасом наблюдали за тем, как вертолет врезался в стену между двумя окнами и застрял между антенной и карнизом на высоте нескольких этажей.

Несмотря на сильные повреждения вертолета, все шесть человек на борту выжили, однако пассажиров пришлось спасать с помощью автоподъемников и спецтехники. По словам очевидцев, они провели на крыше здания почти час, прежде чем прибыли спасатели.

Среди пассажиров были 36-летний американский турист Франциско Салас и его подруга-колумбийка Луиза Осорио. Мужчина позвонил в экстренные службы сразу после падения и сообщил на путаном английском и испанском языках: "Я попал в аварию вертолета. Мы очень высоко и ждем полицию и спасателей".

Затем он в панике позвонил членам семьи, чтобы попрощаться и сказать, что любит их.

"У меня был с собой телефон, поэтому я набрал видеозвонок к маме и папе. Даже попрощался с братом. Это был очень серьезный момент. Просто хотел поблагодарить всех", — рассказывает турист.

В течение 45 минут ожидания помощи Салас одной рукой обнимал свою спутницу, а другой — держался за вертолет, чтобы не сорваться вниз.

Также на борту находились две женщины из Коста-Рики: 34-летняя Сэнди Вильялобос Марин и 36-летняя Карен Ривера Пикада. Обе получили легкие травмы. Еще одним пассажиром был 32-летний гражданин Колумбии Хайме Андрес Эчеверри, который работал вторым пилотом в компании Helitaxis. Мужчина сломал ногу во время аварийной посадки.

По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета Bell 206, который обычно используется в Колумбии для коротких туристических полетов продолжительностью 12-15 минут.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств авиакатастрофы.

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