Настоящее чудо: семейство нашло в своем доме клад стоимостью 3,7 миллиона долларов (фото)

Отец и сын из Саскачевана, что в Канаде, обнаружили раритет во время уборки в доме, разбирая старые коробки с хламом.

На аукционе в Далласе (США) был продан чемодан с 16 запечатанными коробками канадских хоккейных карточек 1970-80-х годов. Анонимный покупатель приобрел лот за рекордную сумму в $3,72 млн. Ранее этот раритет нашли во время уборки в своем доме отец и сын из Канады, пишет газета New York Times.

Интересно, что содержимое чемодана до сих пор неизвестно, потому что коробки так и не были распечатаны. Предполагается, что там могут храниться десятки редких карточек знаменитого хоккеиста Уэйна Грецки 1979 года выпуска. Их стоимость на аукционах достигает миллионов долларов за штуку.

По словам эксперта по спортивным карточкам Джейсона Симондса, внутри чемодана находится 16 коробок с 48 пачками в каждой — всего около 10 тысяч карточек 396 игроков. Вполне может быть, что там есть и 25-30 экземпляров Грецки.

Коробка с хоккейными карточками. Фото: Ferrari Press

Однако состояние коллекции остается загадкой — карточки могут иметь повреждения, пятна, смещение печати. Эксперт предполагает, что покупатель, скорее всего, не станет распечатывать коробки, чтобы сохранить уникальность лота.

К слову, раритет нашли отец и сын из Саскачевана, когда убирали в своем доме, где была кладовая, заставленная коробками от пола до потолка. Как выяснилось, отец был "заядлым" коллекционером и часто покупал у дистрибьютора несколько ящиков карточек ежегодно и продавал или обменивал их.

Состояние коллекции остается загадкой — карточки могут иметь повреждения, пятна, смещение печати. Фото: Ferrari Press Состояние коллекции остается загадкой — карточки могут иметь повреждения, пятна, смещение печати. Фото: Ferrari Press

В прошлом году карточка Уэйна Грецки 1979 года была продана на аукционе за рекордные $3,75 млн, поэтому стоимость нераспечатанных коробок может со временем только расти.

Напомним, ранее Фокус писал о мужчине, который нашел на ферме монетку стоимостью 376 тысяч долларов. На аверсе четко видны все детали, включая выгравированный знак "D", что свидетельствует о месте изготовления — Денвер (США).

Кроме того, Эмбер Беттеридж из австралийского города Рубивейл, что в Центральном Квинсленде, случайно нашла на огороде "камень", стоящий около 6 тысяч долларов. Удивлению австралийки не было предела, когда кусочек породы оказался редким 54-каратным сапфиром парти.