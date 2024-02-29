День рождения раз в 4 года: брат с сестрой появились на свет в разные високосные годы (фото)

По словам матери, рождение детей именно 29 февраля было удивительным совпадением — роды не были запланированы на этот день.

Мальчик по имени Омри и его сестра Скаут из Нью-Йорка (США) родились 29 февраля — в уникальный день високосного года с разницей в 4 года. Сегодня детям исполнилось 8 и 4 года соответственно. Об их истории написало издание New York Post.

Поскольку дети только раз в 4 года могут по-настоящему отпраздновать свой день рождения вместе, родители устроили для них грандиозную вечеринку на 50-60 гостей в семейной кофейне City League Coffee Roasters. Даже родственники издалека специально прилетели, чтобы разделить это редкое событие.

"Это наш первый совместный праздник, поэтому он очень особенный. Раньше мы организовывали традиционные вечеринки на день рождения. Знаете, небольшое застолье дома с ближайшими родственниками", — рассказывает их мама Линдси Демчак.

По словам женщины, рождение детей именно 29 февраля было удивительным совпадением — роды не планировались именно на этот день. Ежегодно семья, конечно, все равно отмечает день рождения Омри и Скаут или 28 февраля, или 1 марта.

"Но именно 29 февраля — это для нас что-то уникальное", — сказал папа Дейн.

По его словам, объяснить детям концепцию високосного года было непросто.

"Мы просто говорим, что у них особенный день рождения, и они действительно очень особенные", — рассказывает мужчина и добавляет, что четыре года с тех пор, как Омри отметил свой четвертый день рождения встречей с сестрой в роддоме Кони-Айленда, "пролетели очень, очень быстро".

Омри и его сестра Скаут родились 29 февраля — в уникальный день високосного года с разницей в 4 года. Фото: The New York Post Омри и его сестра Скаут родились 29 февраля — в уникальный день високосного года с разницей в 4 года. Фото: The New York Post

Напомним, ранее Фокус рассказывал о невероятной истории блогерши Джастин Глен из Великобритании, которая раскрыла секрет быстрых и относительно безболезненных родов. Женщина утверждает, что родила ребенка всего за шесть минут "четырьмя толчками и без разрывов", хотя этому предшествовало пять часов схваток.

Кроме того, 31-летняя Бритни Будхи родила дочь Теяну, тело которой было полностью покрыто черными волосами. Молодая мать, которая работает парикмахером в Сиднее (Австралия), в шутку назвала младенца "маленькой обезьянкой", однако это спровоцировало неоднозначную реакцию в интернете.