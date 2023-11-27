Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Справилась за 6 минут и без слез: молодая мать раскрыла секрет быстрых родов (фото)

Рождение ребенка, роды, беременность, как безболезненно родить ребенка, секрет быстрых родов
Фото: instagram.com/justineglenn | Британка Джастин Глен

Джастин Глен дала несколько важных советов для беременных женщин, как правильно подготовиться к родам.

Related video

Джастин Глен из Великобритании раскрыла секрет быстрых и относительно безболезненных родов. Она утверждает, что родила ребенка всего за шесть минут "в четыре толчка и без разрывов", хотя этому предшествовало пять часов схваток. Соответствующий пост женщина опубликовала на своей странице в соцсети TikTok.

Важно
Назвали в честь певца: в селе впервые за 30 лет родился ребенок

"Активные роды начинаются с расширения в 4 см. У меня было 3 см вплоть до 17:15, а ребенок родился в 17:21", — вспоминает Джастин.

Британка дала несколько важных советов для беременных женщин, как правильно подготовиться к родам, чтобы они прошли быстро и максимально безболезненно для роженицы.

проходила по крайней мере 10 тысяч шагов ежедневно, а когда была на работе, то пыталась увеличить этот показатель до 16-18 тысяч шагов. Дополнительно трижды в неделю посещала спортзал. Итак, будьте активными, если вы здоровы, потому что это действительно может помочь с родами и восстановлением после них. И независимо от того, сработает или нет мой подход в вашем случае, — стоит попробовать", — уверяет женщина.

По словам Джастин, начиная с 32-й недели беременности она выполняла упражнения с мячом: подпрыгивала из стороны в сторону в течение 20 минут утром и 20 минут вечером.

"Важно следить и за своим рационом. Я съедала по три-четыре ананаса в неделю. Как мне кажется, это тоже имело свой положительный эффект", — добавляет она.

Рождение ребенка, роды, беременность, как безболезненно родить ребенка, секрет быстрых родов, сколько времени длятся роды Fullscreen
Джастин Глен родила ребенка "за шесть минут"
Фото: instagram.com/justineglenn
Рождение ребенка, роды, беременность, как безболезненно родить ребенка, секрет быстрых родов, сколько времени длятся роды Fullscreen
Джастин Глен родила ребенка "за шесть минут"

Однако ключевым фактором, по мнению молодой матери, является отсутствие стресса.

"Я не напрягалась из-за рождения ребенка. Плыла по течению и принимала каждую минуту такой, какая она есть", — говорит она.

Рождение ребенка, роды, беременность, как безболезненно родить ребенка, секрет быстрых родов, сколько времени длятся роды Fullscreen
Джастин Глен во время беременности
Фото: instagram.com/justineglenn

Напомним, ранее Фокус писал об Алисе и Кристиане из США, которые решили купить торт, чтобы узнать пол своего первого ребенка, но все пошло не по плану. В TikTok супруги опубликовали видео события, которое набрало более 40 миллионов просмотров.

Также мы рассказывали о женщине, которая заменила сливки для кофе в холодильнике на работе своим грудным молоком, чтобы отомстить коллеге.