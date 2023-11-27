Справилась за 6 минут и без слез: молодая мать раскрыла секрет быстрых родов (фото)

Джастин Глен дала несколько важных советов для беременных женщин, как правильно подготовиться к родам.

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Джастин Глен из Великобритании раскрыла секрет быстрых и относительно безболезненных родов. Она утверждает, что родила ребенка всего за шесть минут "в четыре толчка и без разрывов", хотя этому предшествовало пять часов схваток. Соответствующий пост женщина опубликовала на своей странице в соцсети TikTok.

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"Активные роды начинаются с расширения в 4 см. У меня было 3 см вплоть до 17:15, а ребенок родился в 17:21", — вспоминает Джастин.

Британка дала несколько важных советов для беременных женщин, как правильно подготовиться к родам, чтобы они прошли быстро и максимально безболезненно для роженицы.

"Я проходила по крайней мере 10 тысяч шагов ежедневно, а когда была на работе, то пыталась увеличить этот показатель до 16-18 тысяч шагов. Дополнительно трижды в неделю посещала спортзал. Итак, будьте активными, если вы здоровы, потому что это действительно может помочь с родами и восстановлением после них. И независимо от того, сработает или нет мой подход в вашем случае, — стоит попробовать", — уверяет женщина.

По словам Джастин, начиная с 32-й недели беременности она выполняла упражнения с мячом: подпрыгивала из стороны в сторону в течение 20 минут утром и 20 минут вечером.

"Важно следить и за своим рационом. Я съедала по три-четыре ананаса в неделю. Как мне кажется, это тоже имело свой положительный эффект", — добавляет она.

Джастин Глен родила ребенка "за шесть минут" Фото: instagram.com/justineglenn Джастин Глен родила ребенка "за шесть минут"

Однако ключевым фактором, по мнению молодой матери, является отсутствие стресса.

"Я не напрягалась из-за рождения ребенка. Плыла по течению и принимала каждую минуту такой, какая она есть", — говорит она.

Джастин Глен во время беременности Фото: instagram.com/justineglenn

Напомним, ранее Фокус писал об Алисе и Кристиане из США, которые решили купить торт, чтобы узнать пол своего первого ребенка, но все пошло не по плану. В TikTok супруги опубликовали видео события, которое набрало более 40 миллионов просмотров.

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