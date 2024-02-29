"Надо сжечь дом": женщине посоветовали бежать после жуткой находки (фото)

Пользователи соцсетей выразили обеспокоенность после того, как австралийка поделилась снимками. Многие из них не сразу поняли, что же изображено на фото.

Женщину из Австралии призвали "покинуть свой дом и сжечь его" после того, как она рассказала о жуткой находке, которое она обнаружила на лампочке в своей прачечной. Об этом пишет The Mirror.

Она поделилась фотографиями странной находки в Facebook и сообщила, что заметила странный предмет во время стирки.

"Кто-нибудь знает, что это такое, или я могу купить товар в Bunnings (магазин садовых товаров), или на меня нападут осы или что-то в этом роде? Пожалуйста, кто-нибудь может мне помочь", — писала взволнованная женщина.

На снимках можно разглядеть коричневый бугор, похожий на грязь, вокруг лампочки и немного на стекле. Многие люди в комментариях выразили обеспокоенность ее находкой.

"Что это, черт возьми, такое?!", "Я бы съехал", "Дорогая, вот когда надо сжечь дом и бежать как черт от ладана", — писали они под сообщением.

История получила широкую огласку в австралийских СМИ Фото: Facebook

В комментариях женщина объяснила, что не замечала этого раньше, так как редко пользуется светом. Она добавила, что опрыскала гнездо спреем от насекомых, но ничего не вылетело.

"Я опрокинула его в ведро, и он отвалился. Осталось только вытащить световой шар. Это может быть непросто", — писала американка.

После того как история получила широкую огласку в австралийских СМИ, профессор Александр Михеев из Исследовательской школы биологии Австралийского национального университета подтвердил, что гнездо принадлежало осам. Они не особенно опасны для человека. Насекомые наносят лишь болезненный укус, который не опасный для жизни. Однако специалист добавил, что они не будут нападать людей, если не почувствуют угрозы.

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